2020-03-05T14:22:09+03:00
Происшествия

Участница «Холостяка» из Дагестана призналась в любви землякам, которые хотят ее «побрить налысо»

Сапият Ахмедова ответила на угрозы от кавказцев [фото, видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: телеканал ТНТФото: телеканал ТНТ
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В новом сезоне популярного телевизионного шоу «Холостяк» участвует 26-летняя девушка-врач родом из дагестанского города Избербаш. Предсказуемо, что земляки от новости были не в восторге. Горянки, считают мужчины, обязаны вести себя скромно, с почтением относясь к традициям и нормам своего народа. Писали по этому поводу разное — от проклятий до угроз.

- Каждый дагестанец в ответе за тот позор, который она сеет, соответственно обязанность каждого дагестанца эту [оскорбление] опрокинуть, - до сих пор ругаются местные в соцсетях. - Ее отцу как настоящему мужчине нужно отказаться от такой особы. Позор. Поймать и побрить налысо эту овцу.

Анкета участницы попала в соцсети Фото: СОЦСЕТИ

Анкета участницы попала в соцсетиФото: СОЦСЕТИ

Сапият Ахмедова, действительно, родилась в республике, но отучилась в Воронеже, а живет и работает в Санкт-Петербурге. Поэтому спокойно отнеслась к возмущению земляков. На новость о травле заявляет:

- Считаю, что люди разные и дело не в Кавказе. Я очень люблю республику, и ничто не омрачит моего отношения к родине.

На вопрос о ненавистниках, в сетевом пространстве их зовут чаще «хейтерами», тоже спокойно отвечает:

- Я люблю их.

Девушка не стесняется показывать красивую фигуру в своем аккаунте Instagram Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Девушка не стесняется показывать красивую фигуру в своем аккаунте InstagramФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Надо сказать, что красотка рассердила земляков не из-за участия в каком-то там ток-шоу. А конкретной целью как участницы «Холостяка» завоевать сердце звездного стоматолога Антона Криворотова. Чтобы женщина с Кавказа соперничала с 24 конкурсантами за звание «супруги» на глазах миллионов телезрителей — это для местных шок.

С другой стороны — многие поддерживают девушку. В основном женщины. Которые желают Сапият удачи и хвалят за то, что она не побоялась пойти «против устарелых стереотипов».

sunxsteelsunxsteel
Если честно, не знаю, чего я боялась больше: уйти с проекта после первой встречи или получить розу и пойти дальше. Потому что второе - это волнение умноженное на миллион)) Ух, посмотрим, что будет Как думаете, совпадение?
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ИСТОЧНИК KP.RU

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