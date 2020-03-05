2020-03-05T19:11:07+03:00
Спорт

Валиева, Усачева, Хромых - в четвертом десятке: стартовые номера девушек на короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию 2020

«КП» публикует стартовые номера девушек на короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию 2020 и время начала прокатов
Иван НЕТРЕБКО
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Камила Валиева - главная претендентка на медаль на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров 2020 в ТаллинеКамила Валиева - главная претендентка на медаль на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров 2020 в ТаллинеФото: EAST NEWS
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Стали известны стартовые номера девушек на короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию 2020 в Таллине. Соревнования начнутся 6 марта в 11:45 мск.

Первой из россиянок на лед выйдет бронзовая призерка финала Гран-при 2019 Дарья Усачева (№31, 16:04). Ставшей третьей на этапе Грап-при 2019 во Франции Майе Хромых достался 33-й номер (16:16), а победительница финала юниорского Гран-при 2019 и первенства России среди юниоров 2020 Камиле Валиевой - 38-й (17:09). Главная соперница наших девушек американка Алиса Лью выступит 41-й (17:28).

Полный старт-лист на короткую программу у юниорок смотрите здесь.

Кстати, в этот же день в 19:15 мск на лед выйдут юноши с произвольной программой. Илья Яблоков, продемонстрировавший в короткой программе 7 результат (77.53 балла) получил 16-й стартовый номер (21:37). Сразу после него выступит ставший девятым (76.07) Петр Гуменник (21:44). Андрей Мозалев, показавший лучший результат среди россиян (84.31 балла, 2 место), начнет прокат 23-м в 22:34. Перед этим в 22:27 свою произвольную программу представит лидер соревнований японец Юма Кагияма (85.82).

Все выступления можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте Первого канала.

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Победители среди танцевальных дуэтов определятся в субботу 7 марта. После ритм-танца лидируют Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный (70,03 балла). На второй строке - грузинские фигуристы Мария Казакова - Георгий Ревия (69,98), на третьей - американцы Эйвонли Нгуен - Вадим Колесник (68,27). Два других российских дуэта Арина Ушакова - Максим Некрасов и Диана Дэвис - Глеб Смолкин идут четвертыми и пятыми соответственно (66,97 и 66,53 балла).

ИСТОЧНИК KP.RU

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