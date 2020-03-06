Экс-директора ставропольского «Водоканала» приговорили к 8 годам колонии

Бывший директор муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Ставрополя Валерия Евлахова признан виновным в получении взятки. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе СКР России по краю.

По данным ведомства, с февраля по август 2017 года Евлахов требовал от одной из коммерческих организаций взятку за выдачу справки о выполнении технических условий для ввода в эксплуатацию водовода.

В октябре 2017 года Евлахов получил от директора этой фирмы требуемое им вознаграждение в виде прав на имущество – водовод и камеру врезки на общую сумму свыше четырёх миллионов рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала о том, как глава «Водоканала» Ставрополя уговаривал суд не сажать его. В суде Евлахов заявил, что является безработным, но «пока еще не инвалидом». По его словам, он написал заявление об увольнении из МУПа.

сЕго лишили права занимать должности на госслужбе в течение 12 летФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Бежать за границу, препятствовать следствию, оказывать давление на свидетелей - это не в моих интересах, - сказал Евлахов, обращаясь к судье. - Я всегда себя считал добропорядочным членом нашего общества, дорожил своим именем. Я написал заявление об увольнении, чтобы окончательно и бесповоротно не участвовать в хозяйственной жизни «Водоканала» и не пытаться на кого-то там повлиять, хотя на кого я мог влиять... - мои действия были законными. Я прошу суд оставить меня дома, с моей семьей. Потому что если что-то случится с моей супругой, то мои дети останутся не только без кормильца, но и без матери. Я не вижу причин, которые могут заставить меня куда-то бежать, рискуя семьей, влиять на материалы следствия. В свою очередь обещаю, что, будучи дома, не буду заниматься никакими рабочими вопросами, связанными с этим делом или «Водоканалом». Я прошу вас помочь мне, суду, следствию разобраться, что же на самом деле произошло, но в стенах моего дома рядом с семьей.

Однако, как сообщили следователи 6 марта, суд назначил Евлахову 8 лет исправительной колонии строгого режима. А также 22-миллионный штраф с лишением права занимать должности на государственной муниципальной службе в течение 12 лет.