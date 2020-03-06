2020-03-06T16:00:03+03:00
Общество

Экс-директора ставропольского «Водоканала» приговорили к 8 годам колонии

Евлахову предстоит заплатить штраф в размере 22 миллионов рублей
Ася АСРЯН
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В суде Евлахов заявил, что является безработным, но «пока еще не инвалидом». По его словам, он написал заявление об увольнении из МУПаВ суде Евлахов заявил, что является безработным, но «пока еще не инвалидом». По его словам, он написал заявление об увольнении из МУПаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Бывший директор муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Ставрополя Валерия Евлахова признан виновным в получении взятки. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе СКР России по краю.

По данным ведомства, с февраля по август 2017 года Евлахов требовал от одной из коммерческих организаций взятку за выдачу справки о выполнении технических условий для ввода в эксплуатацию водовода.

В октябре 2017 года Евлахов получил от директора этой фирмы требуемое им вознаграждение в виде прав на имущество – водовод и камеру врезки на общую сумму свыше четырёх миллионов рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала о том, как глава «Водоканала» Ставрополя уговаривал суд не сажать его. В суде Евлахов заявил, что является безработным, но «пока еще не инвалидом». По его словам, он написал заявление об увольнении из МУПа.

сЕго лишили права занимать должности на госслужбе в течение 12 лет Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

сЕго лишили права занимать должности на госслужбе в течение 12 летФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Бежать за границу, препятствовать следствию, оказывать давление на свидетелей - это не в моих интересах, - сказал Евлахов, обращаясь к судье. - Я всегда себя считал добропорядочным членом нашего общества, дорожил своим именем. Я написал заявление об увольнении, чтобы окончательно и бесповоротно не участвовать в хозяйственной жизни «Водоканала» и не пытаться на кого-то там повлиять, хотя на кого я мог влиять... - мои действия были законными. Я прошу суд оставить меня дома, с моей семьей. Потому что если что-то случится с моей супругой, то мои дети останутся не только без кормильца, но и без матери. Я не вижу причин, которые могут заставить меня куда-то бежать, рискуя семьей, влиять на материалы следствия. В свою очередь обещаю, что, будучи дома, не буду заниматься никакими рабочими вопросами, связанными с этим делом или «Водоканалом». Я прошу вас помочь мне, суду, следствию разобраться, что же на самом деле произошло, но в стенах моего дома рядом с семьей.

Однако, как сообщили следователи 6 марта, суд назначил Евлахову 8 лет исправительной колонии строгого режима. А также 22-миллионный штраф с лишением права занимать должности на государственной муниципальной службе в течение 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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