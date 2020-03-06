Двойник Тони Фергюсона украл у дагестанца "Приору" и продал ее за бесценок

25-летний клон Тони Фергюсона из Дагестана угнал у своего земляка машину и из-за одной оплошности продал ее на авторынке гораздо дешевле возможного. Стоимость транспорта истинный владелец оценивает почти в 90 тысяч рублей. Об этом случае рассказывает пресс-служба МВД по Дагестану.

Житель села Нечаевка Кизилюртовского района заприметил «Приору», которая стояла на одной из улиц села Султанянгиюрт. Спустя время он все-таки решился угнать машину и сделал это настолько незаметно, что настоящий владелец до сих пор не знает, когда именно все произошло. Несмотря на то, что транспорт стоял около его дома.

Три дня он не обращал внимание на пропажу и только 3 марта пошел в отдел полиции с заявлением.

А в это время на всех парах краденная "Приора" мчала в Махачкалу. До тех пор, пока двойник Фергюсона не врезался в бетонное ограждение и серьезно не испортил машину. Тогда-то он решил избавиться от подпорченного автомобиля.

Разбитая "Приора" (вид сзади). Фото: МВД по Дагестану

Поддержанную, но целую "Приору" можно было сбыть за 90 тысяч рублей. Но на авторынке в республиканской столицы продать разбитую машину удалось лишь за шесть тысяч.

- Инспектора ОГИБДД установили и доставили в отдел 25-летнего жителя села Нечаевка Кизилюртовского района, - сказано в сообщении МВД по Дагестану.

Разбитая "Приора" (вид спереди). Фото: МВД по Дагестану

Теперь против парня возбудили уголовное дело по второй части 158 статьи УК РФ (кража).

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