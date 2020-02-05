Двойник Ивана Урганта стал криминальным гением и самым очаровательным преступником Кавказа

Криминальный гений, великий комбинатор, двойник Ивана Урганта, мужчина, по мановению волшебной палочки превращавшийся в женщину и самый очаровательный мошенник на всём Северном Кавказе. Сегодня его зовут Янис, но это временно — наш герой уже четырежды менял своё имя, чтобы «очиститься» и снова пуститься в авантюры.

Известная полиции история началась осенью 2019 года. Одно за другим на стол следователей МВД ложились заявления об очаровательном двойнике Ивана Урганта, который оформляет карты, потребительские кредиты и решает все финансовые вопросы.

— Он мгновенно входил в доверие любому. Потрясающая харизма и самая подкупающая в наше время черта — искреннее желание и готовность помочь, — рассказала «КП - Северный Кавказ» следователь СЧ СУ МВД по РСО-Алании Юлия Носачёва. — Люди совершенно необъяснимо начинали ему доверять, раскрывали свои данные, которыми ни в коем случае нельзя делиться даже с сотрудниками банка, не то, что с незнакомыми людьми.

Только вот помогал наш герой только на словах. После общения с осетинским Бендером очарованные люди вдруг лишались сбережений на карте, деньги бесследно исчезали с банковских счетов, а другим не возвращался аванс за услугу, которую они так и не получили.

Но даже после этого очарование преступника не прекращало действовать. Во время опросов в полиции женщины говорили, что мошенник как две капли воды похож на Ивана Урганта. Да ещё такой же приятный, располагающий к себе, галантный...

Преступника погубила страсть к лёгкой наживе. Фото: пресс-служба МВД РСО - Алании

— Совершенно нас поразило, когда на опознании люди, лишившиеся из-за него 50-ти, 100, 120 тысяч, встречали подозреваемого как старого друга. Они вдруг начинали улыбаться, он улыбался в ответ. Заводили приятную беседу ни о чём. В такой атмосфере проходило всё общение с нашим очаровательным преступником, — вспоминает собеседница «КП».

ВЕЛИКИЙ КОМБИНАТОР

На самом деле, криминальная карьера осетинского Урганта началась сразу после школы. Молодой человек имел слабость к деньгам и роскоши. Совсем как знаменитый герой Ильфа и Петрова он хотел получить всё, сразу и легко.

— После 19-ти переехал в Москву и успешно устроился работать в банк, — рассказывает следователь. — Конечно, сначала на простенькую должность по работе с клиентами. Он был невероятно умён, схватывал всё налету и легко понимал, где в банковской системе есть бреши. Мог бы стать по-настоящему ценным сотрудником, если бы этот талант в Янисе разглядели. Но, увы. На маленькой должности ему было тесно и очень скоро в его голове созрел очередной гениальный план.

Парень взял с собой в дело товарища и они вместе стали подделывать ксерокопии паспорта, придумывая несуществующие имена. Получали на эти "документы" кредиты, покупали что-то весомое, например мебель. Которую тут же перепродавали, а деньги с удовольствием тратили — спускать нажитое осетинский Ургант умел не хуже, чем придумывать новые аферы.

На самом деле великий комбинатор похож на шоумена только в общих чертах, но свидетели как один говорили, что он — копия телеведущего. Фото: пресс-служба МВД РСО - Алании

Вот только опыта в преступной сфере не хватило. Молодой человек не рассчитал, что спустя некоторое время банк обратит внимание на слишком большой процент просроченных кредитов у определённого сотрудника. Первый блин — комом. А наш герой попал под суд.

ПРЕВРАЩЕНИЕ В ЖЕНЩИНУ

Впрочем, небольшой уголовный срок не остановил великого комбинатора. Освободившись, он сменил фамилию, чтобы иметь возможность снова работать с банками. И вернулся к своему любимому делу — созданию интересных афер. Очень скоро Янис разработал план «бесконтактного» мошенничества.

Узнав, что крупная торговая сеть договорилась с банком, и в каждом магазине находятся банковские сотрудники, Янис решил действовать. Он связывался с магазином, узнавая номера сотрудников, а потом набирал им. Грозный голос, повелительные интонации. Он представлялся начальником и начинал в хвост и гриву ругать подчинённого за ошибку. «Ты знаешь, какие будут последствия? Да ты и меня и себя под статью подводишь!». А потом требовал логин и пароль для доступа в банковский интерфейс.

Но сделано было только полдела — получив данные клиентов и номера их карт, авантюрист не владел CVC-кодом, который нужен для любой операции. Поэтому наш герой превращался в сотрудницу Call-центра. Он идеально выучил скрипт, по которому разговаривают девушки.

На опознании люди улыбались и смеялись — такова сила очарования афериста. Фото: пресс-служба МВД РСО - Алании

— Многие пострадавшие клялись, что им звонила женщина. Но Янис клялся, что у него не было подельницы, — рассказывает следователь. — Оказалось, что он умеет идеально перевоплощаться. Что говорить, если он обвёл вокруг пальца следователя! В качестве эксперимента мы попросили его позвонить коллеге. Он представился и начал говорить по скрипту. Обмануть и получить её CVC не получилось, но когда мы спросили, кто звонил, она была точно так же совершенно уверена, что разговаривала с девушкой из Call-центра!

И только итог не поменялся: по чужим карточкам мошенник покупал дорогостоящие вещи, которые тут же быстренько сбывал и продолжал вести шикарную жизнь в своё удовольствие.

— Таким способом аферист похитил почти 2 миллиона рублей, — объясняет старший следователь СЧ СУ МВД по РСО-Алании Руслан Рубаев. — Среди 20 потерпевших — жители Магаданской, Новосибирской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Башкортостан.

РОКОВАЯ ОШИБКА

Паталогическая любовь к роскоши и деньгам, которая двигала аферистом, и подвела его под новое уголовное дело. В одном из кафе Владикавказа прокутил непомерно и вместо залога оставил свой паспорт в знак того, что обязательно вернётся и расплатится. Слово двойник известного шоумена держать умел, но владельцы ресторана успели заявить в полицию. Уголовного дела не получилось, но мужчине пришлось писать объяснительную в МВД. Так полицейские получили его новые паспортные данные.

Подробности «КП» рассказала следователь СЧ СУ МВД по Республике Северная Осетия - Алания капитан юстиции Юлия Носачёва

Спустя некоторое время, подполковника полиции Зарину Кочиеву осенило: она ведь сама видела осетинского Урганта! Подняли архив, сравнили данные и поняли, что на крючке — сам великий комбинатор. Мошенничества под тремя фамилиями, смена мест жительства, уголовные дела. Вызвали героя по формальной причине — якобы нужно поставить ещё одну подпись на той самой объяснительной. Так обаятельный преступник и попался.

— Сначала он смотрел на меня с большим страхом. Видимо пытался понять, что мы знаем, — говорит Юлия Носачёва. — Но когда мы стали говорить, он вернулся в своё русло. У нас, знаете, какое-то особенное понимание было с ним, как будто мы на одной волне. И вдруг он начал рассказывать какие-то факты из прошлого, намекающие на другие преступления.

Следователь не поверила своим ушам. Подумала, что это уловка или попытка запутать полицию. Но в ходе многочасовых бесед поняла, что мужчина настолько галантен, что буквально сам помогает ей распутать дело.

— Расследование всех самых хитроумных афер длилось больше 15-ти месяцев. В результате Янис признал вину по всем пунктам обвинения. И, благодаря этому, получил достаточно мягкий приговор — 4 года колонии строгого режима, — сообщает портал «МВД Медиа».

Сейчас преступник отбывает своё наказание. Но никто из полицейских не уверен, что это было последнее дело великого комбинатора, ведь Янис вряд ли откажется от своей страсти к лёгким деньгам и изящным преступлениям.

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