Водонаева осудила «мужиков», которые «кошмарят» студентку с Северного Кавказа за танец

Телеведущая и бывшая участница «Дом-2» в продолжение своих размышлений про сексизм в России заступилась за первокурсницу из Северной Осетии. Из-за танца с темнокожим студентом на Татьянин день во Владикавказе 18-летнюю Валю выследили парни и заставили публично извиняться на камеру. Вот этот ролик:

Как девушка в Северной Осетии извинялась за танец.

На угрозы студентка среагировала по-взрослому — пошла писать заявление. Очень скоро «бдители морали» просили прощение уже за свое поведение в отделении полиции.

В МВД сняли на видео парней, заставивших студентку просить прощение на камеру.

Правда, после воспитательной беседы всех отпустили. Но предупредили: сейчас девушка отозвала заявление и в суд не пошла, в другой раз может так не свезти.

Вот эту громкую историю Алена Водонаева и привела в пример, продолжая защищать права российских женщин. Как сделала это неделями раньше, призвав «не плодить рабов» для «нищей России».

"Это самосуд по выдуманной статье!" : Водонаева заступилась за студентку из Северной Осетии.

- Ситуация такая, что студентку швейного училища заставили публично извиняться за танец с афроамериканцем. Там сказали, что студентка она хорошая, исключать не будут, но выговор сделают. Выговор за танец! В швейном лицее, где априори должна царить атмосфера женской солидарности, - возмущается Водонаева на своем канале в YouTube. - Меня шокирует, что некоторые люди действительно считают, что их это как-то касается. Почему мужики, которые кошмарят бедную девочку, не предъявляют претензии к чиновникам, которые, например, их обворовывают?

В своем 7-минутном ролике про ущемление прав женщин Водонаева также заявила, что «угрожать девушке за грязные танцы — это самосуд по выдуманной статье».

Темнокожий парень устроил "неприличные танцы" на Северном Кавказе.

Напомним, что 18-летнюю Валю поддерживают пользователи Facebook и Instagram. В соцсетях журналист из Северной Осетии запустила акцию за подписью #я_не_идеальный_танцор. Люди выкладывают свои забавные видео и фото, чтобы показать: устраивать травлю за танец — это глупо.

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Из-за угроз обоим пришлось публично извиняться [видео]

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