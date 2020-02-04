Водонаева осудила «мужиков», которые «кошмарят» студентку с Северного Кавказа за танец
Телеведущая и бывшая участница «Дом-2» в продолжение своих размышлений про сексизм в России заступилась за первокурсницу из Северной Осетии. Из-за танца с темнокожим студентом на Татьянин день во Владикавказе 18-летнюю Валю выследили парни и заставили публично извиняться на камеру. Вот этот ролик:
Как девушка в Северной Осетии извинялась за танец.
На угрозы студентка среагировала по-взрослому — пошла писать заявление. Очень скоро «бдители морали» просили прощение уже за свое поведение в отделении полиции.
В МВД сняли на видео парней, заставивших студентку просить прощение на камеру.
Правда, после воспитательной беседы всех отпустили. Но предупредили: сейчас девушка отозвала заявление и в суд не пошла, в другой раз может так не свезти.
Вот эту громкую историю Алена Водонаева и привела в пример, продолжая защищать права российских женщин. Как сделала это неделями раньше, призвав «не плодить рабов» для «нищей России».
"Это самосуд по выдуманной статье!" : Водонаева заступилась за студентку из Северной Осетии.
- Ситуация такая, что студентку швейного училища заставили публично извиняться за танец с афроамериканцем. Там сказали, что студентка она хорошая, исключать не будут, но выговор сделают. Выговор за танец! В швейном лицее, где априори должна царить атмосфера женской солидарности, - возмущается Водонаева на своем канале в YouTube. - Меня шокирует, что некоторые люди действительно считают, что их это как-то касается. Почему мужики, которые кошмарят бедную девочку, не предъявляют претензии к чиновникам, которые, например, их обворовывают?
В своем 7-минутном ролике про ущемление прав женщин Водонаева также заявила, что «угрожать девушке за грязные танцы — это самосуд по выдуманной статье».
Темнокожий парень устроил "неприличные танцы" на Северном Кавказе.
Напомним, что 18-летнюю Валю поддерживают пользователи Facebook и Instagram. В соцсетях журналист из Северной Осетии запустила акцию за подписью #я_не_идеальный_танцор. Люди выкладывают свои забавные видео и фото, чтобы показать: устраивать травлю за танец — это глупо.
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:
Крутили попой: темнокожий студент оскорбил народ Северного Кавказа, станцевав с девушкой
Из-за угроз обоим пришлось публично извиняться [видео]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Не плодите рабов»: Водонаева призвала не рожать детей для «нищей России»
Депутат Виталий Милонов требует отправить телеведущую на исправительные работы (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU