Полиция задержала парней, заставивших студентку извиняться на видео за танец

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:54:27+03:00

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Во Владикавказе задержали троих местных молодых парней, которые сняли и выложили в сеть ролик с извинениями первокурсницы за танец.

В МВД сняли на видео парней, заставивших студентку просить прощение на камеру.

- Была проведена профилактическая беседа, - рассказала «КП-Северный Кавказ» начальник ОИОС МВД по РСО-Алания, полковник внутренней службы Зарина Кочиева. - И предупредили, что в повторном случае всех привлекут к ответственности по статье ГК РФ 152 за неправомерное распространение изображения гражданина без его согласия.

Напомним, что сейчас в поддержку студентки, которую затравили за танец на Татьянин день, запустили акцию в сети.

ИСТОЧНИК KP.RU