Полиция задержала парней, заставивших студентку извиняться на видео за танец
Во Владикавказе задержали троих местных молодых парней, которые сняли и выложили в сеть ролик с извинениями первокурсницы за танец.
В МВД сняли на видео парней, заставивших студентку просить прощение на камеру.
- Была проведена профилактическая беседа, - рассказала «КП-Северный Кавказ» начальник ОИОС МВД по РСО-Алания, полковник внутренней службы Зарина Кочиева. - И предупредили, что в повторном случае всех привлекут к ответственности по статье ГК РФ 152 за неправомерное распространение изображения гражданина без его согласия.
Напомним, что сейчас в поддержку студентки, которую затравили за танец на Татьянин день, запустили акцию в сети.
ИСТОЧНИК KP.RU