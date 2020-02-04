2020-02-04T14:04:44+03:00
Происшествия

«Резала, пока он не перестал кричать»: мать изрешетила младенца маникюрными ножницами

Изуверский способ женщина выбрала, «чтобы быть уверенной, что новорожденный мёртв»
Андрей ФАДЕЕВ
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Иллюстративное фото / ножницы, которыми было совершено убийство. Фото: Олег Золото / СУ СКР по Ставропольскому краюИллюстративное фото / ножницы, которыми было совершено убийство. Фото: Олег Золото / СУ СКР по Ставропольскому краю
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Крохотное тельце новорожденного лежало в ванной. Мать схватила маленькие маникюрные ножницы и занесла над беззащитным ребёнком, который только что впервые в жизни закричал. И начала бить в исступлении, пока дитя не перестало дёргаться в конвульсиях.

Выброшенные дети: на Ставрополье молодые матери оставляют младенцев погибать

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Чудовищное убийство произошло в Ставрополе. Беременность 35-летней женщины была нежелательной, но аборт мать делать не хотела.

— В данном конкретном случае подробности преступления выяснит следствие. Но часто такие ситуации случаются потому, что женщины не хотят огласки. Не хотят, чтобы родные и близкие узнали об их беременности. И чтобы скрыть этот факт, они идут на убийство ребёнка, — рассказал «КП - Северный Кавказ» экспертный источник в правоохранительных органах.

Похоже, что и в этом случае произошла подобная ситуация. Женщина скрывала беременность даже от родной матери. Речи о том, чтобы обратиться в больницу не было.

Ванная, где ребёнок родился и погиб от руки матери. Фото: следственное управление СКР по Ставропольскому краю

Ванная, где ребёнок родился и погиб от руки матери. Фото: следственное управление СКР по Ставропольскому краю

— Она решила рожать прямо там, в ванной. Скрывала всё это от родственников. И после рождения совершила убийство. Почему так жестоко? Она заявила следователям, что хотела быть уверена, что ребёнок мёртв, — рассказала «КП - Северный Кавказ» Яна Павлова, помощник руководителя следственного отдела по Промышленному району города Ставрополя, следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

После преступления бессердечная мать положила тело младенца в сумку. Собиралась уйти глубоко в лес и похоронить нежеланное чадо. Помешала случайность — женщина почувствовала себя плохо после родов.

— Обеспокоенная мать вызвала «Скорую», подозреваемую забрали в больницу. Там ей пришлось рассказать о родах. Женщина созналась во всём и рассказала подробности следователям, — объяснила собеседница «КП».

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребёнка». Убийце может грозить до 5 лет колонии.

Сумка, в которую женщина положила ребёнка, чтобы унести и похоронить. Фото: следственное управление СКР по Ставропольскому краю

Сумка, в которую женщина положила ребёнка, чтобы унести и похоронить. Фото: следственное управление СКР по Ставропольскому краю

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Артём Андреевич Гилёв — судебно-психиатрический эксперт, заведующий отделением интенсивного оказания психитарической помощи московского Психоневрологического диспансера №13.

Очень сложно сказать, не работая с человеком, какой из нескольких вариантов верный. Но наиболее вероятным кажется, что в состоянии аффекта у мать частично утратила контроль. Возможно, ей так хотелось видеть его мёртвым, именно сейчас, в данный момент, что она взяла первое, что попалось под руку и стала бить. Ей больше всего хотелось, чтобы он перестал двигаться и жить, или было очень нужно, чтобы он замолчал и больше никогда не кричал и не плакал. И она уже не могла остановиться, пока он не перестал двигаться.

Есть и другие возможности. Так, например, она могла испытывать крайне негативные чувства к отцу, которые спроецировались на ребёнка. Третий вариант — это состояние психоза, когда ей, например, могло показаться, что он вырастет убийцей или будет нести ей и миру только зло и она думала, что избавляет всех от этого.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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