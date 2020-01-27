2020-01-27T17:50:42+03:00
Происшествия

"Была благополучной, но не теперь": мама продала своего пятого "лишнего" ребенка по объявлению

Судьба младенца и его старших братьев и сестер будет решаться органами опеки
Антон ШАПОВАЛОВ
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Максимальное наказание по статье горе-матери - шесть лет тюрьмыМаксимальное наказание по статье горе-матери - шесть лет тюрьмыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Буденновские следователи возбудили уголовное дело в отношении 36-летней женщины, которую подозревают в продаже своей новорожденной дочери. Она нарушила 127.1 статью УК РФ (торговля людьми), сообщают в пресс-службе Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

Как уверяет следствие, в сентябре 2019 года еще беременная мать задумала продать своего ребенка. Роды выходили на декабрь, но будущих родителей малышки женщина решила подыскать заранее. Для этого она составила объявление и опубликовала его в социальных сетях.

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На пост продавщицы очень быстро наткнулся нужный покупатель. Который сообщил об инциденте в правоохранительные органы. Тогда была организована следственная закупка. Заметившая объявление женщина в декабре купила младенца за 440 тысяч меченных рублей.

По словам собственного источника "КП - Северный Кавказ", новорожденная девочка - пятый ребенок подозреваемой. Ранее мать характеризовали как "благополучную", все ее дети были несовершеннолетними. Тянуть еще одного ребенка оказалось невозможным.

Младенец сейчас находится в медицинском учреждении до определения ее судьбы органами опеки и попечительства. Кроме того, будет проведена проверка по поводу жизни ее остальных детей.

- По уголовному делу следователь СКР проводит следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сказано в сообщении Следственного комитета по Ставропольскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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