Женщина на Ставрополье продала дочку за 440 тысяч рублей

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:44:49+03:00

Она разместила объявление о продаже за несколько месяцев до родов

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В Буденновском районе следком возбудил дело о продаже младенца. 36-летняя женщина решила избавиться своего новорожденного ребенка.

В сентябре прошлого года беременная женщина разместила объявление в одной из групп в соцсетях. Роды предстояли в декабре. Мимо такого сообщения не смогла пройти другая женщина, которая и обратилась в правоохранительные органы. Она и помогла взять торговку младенцем на «горячем» в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Женщины сговорились о цене за девочку в 440 тысяч рублей. Младенец был «продан».

Сейчас девочка находится в медицинском учреждении, пока органы опеки не решат ее судьбу.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU