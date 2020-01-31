«Били кулаком по голове и в живот»: отец расследует избиения малышей в детском саду

— Ребёнок начал приходить домой с синяками. На плече, на ухе. Дети такие синяки нанести не могут. Изменилось его поведение: неожиданно сын стал более агрессивным, просыпался посреди ночи и дрожал. Любой родитель заметит, они же как лакмусовая бумажка, особенно в двухлетнем возрасте, — рассказал «КП» Аслан Алиев.

Воспитателей яслей заподозрили в избиениях и издевательстве над детьми 00:00 00:00

Понимая, что в их маленьком селе Коста-Хетагурово происходит что-то неладное, мужчина решил действовать. Сначала пошёл с вопросами в детский сад «Теремок». Руководство сделало доброжелательную мину: выслушали, посочувствовали. И попытались уверить, что следы побоев появились на теле двухлетнего мальчишки сами по себе.

Отец рассказал об издевательствах над ребёнком в ясельной группе.

— Тогда я решил воспользоваться современными гаджетами, надеясь, что никто не догадается, — продолжает Аслан. — Надел на ребёнка смарт-часы, включил запись. И, к сожалению, получил вот эти доказательства.

Когда отец скопировал и послушал запись, его чуть не хватил удар. Мужчине пришлось вызывать «Скорую».

— Там очень много на карачаевском. Мы не думали, что после нашего первого визита что-то изменится, но моего сына называли «сыном этого, с вшивой бородой», а после начинали на чём свет стоит ругать его самого. Один из пострадавших детей потом показал, что моего били по макушке кулаком, а других — в живот. Я так понимаю, что вместо того, чтобы поменять методы воспитания, они просто изменили подход. Стали избивать так, чтобы не оставлять синяков, — объясняет шокированный отец.

Издевательства над детьми записывались на смарт-часы на руке ребёнка.

На следующий день Аслан пришёл в «Теремок». Поговорить с воспитателями по-человечески. Услышать ответ на вопрос, почему его чадо избивают. И узнать, заслуживают ли местные сотрудники снисхождения.

— Я специально скрыл тот факт, что у меня была эта запись, — рассказывает собеседник «КП». — Попытался поговорить, но мне сказали уходить и сына своего забирать. Когда я заговорил об избиениях заведующая стала кричать, что мы ничего не докажем. И даже когда узнала про аудио, ни одного раза не подошла ко мне поговорить наедине. По-человечески не извинилась, понимаете?

После этого мужчина обратился к руководству района. На сельское собрание в Коста-Хетагурово неожиданно и без приглашения приехали министр образования КЧР, замминистра МВД республики, местный уполномоченный по правам человека, администрация. Заведующую детсадом, двух воспитателей и нянечку отстранили от работы, а Следственный комитет по КЧР начал проверку инцидента.

— Меня потрясло, что заведующая стала делать что-то против меня. Там, при замминистра МВД и других высоких должностных лицах несколько родителей рассказали, что она их обзванивала и просила «стать против семьи Алиевых». За это обещала поблажки и самое лучшее отношение к их детям в детском саду, — объясняет мужчина.

Аслан Алиев с сыномФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тем временем анонимный собеседник «КП», работающий в детском саду «Теремок» сообщил, что заведующая рассказывает свою версию событий. Якобы никакого мучения детей не было, наоборот. По её словам, жена Алиева сама пришла и напала на воспитателя. Кроме того, женщина боится мести или открытой конфронтации с «бородатыми» и «людьми из Чечни».

— Это ложь, моя жена ничего подобного не делала, конечно же, — рассказывает Алиев. — Кроме того, с самого начала я старался решить этот вопрос в рамках правового поля. Я сам юрист по образованию и понимаю, что мордобой ни к чему не приведёт. Тем более сейчас подключились и министр, и полиция, и следователи. Я уверен, что все мы люди и всем им не чужды сострадание и сопереживание. Всех беспокоит судьба детей. И я надеюсь, что у меня получится защитить сына.

Что в этой истории ложь, а что правда — решать следователям. В Следственном комитете ведут проверку этой истории. По словам старшего помощника главы следственного управления СК РФ по республике, действия преподавателей проверяются по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В этом случае УК предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.

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