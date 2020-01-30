«Собрали бородатых, едут из Чечни»: сотрудница яслей, где избивали детей, боится мести

«Регулярно и систематически в детском саду происходили избиения и издевательства над детьми» — так после собственного расследования описывают ситуацию разгневанные родители. Они требуют гласности и обещают решить проблему «в рамках правового поля».

Однако руководство детского сада опасается, что в маленьком селе Коста-Хетагурово может случиться что-то куда более серьёзное. Одна из высокопоставленных сотрудниц рассказала «КП», что ей пришлось обратиться в полицию из-за народного гнева.

— Они хотят всех бородатых у нас собрать. Делают якобы общественный резонанс. У них там такие связи, такое братство, что даже с Чечни две машины приедут. Собрание будет. Я пошла в полицию, чтобы ничего не случилось, никакого конфликта, — рассказывает собеседница «КП».

Издевательства над детьми записывались на смарт-часы на руке ребёнка.

А причины бесится у родителей есть. Как рассказал Аслан Алиев, у его ребёнка после посещения ясельной группы на теле «стали появлятся синяки и гематомы». В учебном заведении назвали его беспокойство вздором. Тогда мужчина надел на чадо смарт-часы и включил запись. На аудио попали крики воспитателей, детский плач и удары.

После распространения видео в село приехала министр здравоохранения и науки КЧР Инна Кравченко и уполномоченный по правам детей в регионе Наталья Бондаренко. Заведующую, двух воспитателей и няню одной из групп временно отстранили от работы.

Ситуацией заинтересовались и в следственном управлении СКР по Карачаево-Черкесии. Пока проводится проверка, по итогам которой действиям воспитателей дадут правовую оценку.

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