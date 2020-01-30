«Садись, раздевайся»: воспитателей яслей заподозрили в избиениях и издевательстве над детьми

Детский плач навзрыд, воспитатели, требующие детей ясельной группы раздеваться в момент конфликта, звуки ударов и крики «Вот тебе!». Такие доказательства собрали обеспокоенные родители против воспитателей детсада «Теремок» в маленьком селе Коста-Хетагурово в Карачаево-Черкесии. Шокированные взрослые обратились во все инстанции, а в республиканском управлении СКР начали проверку.

Как удалось выяснить «КП - Северный Кавказ» из собственных источников в селе, пострадавшему ребёнку всего два года. Родители стали замечать, что после возвращения чада из детского сада на теле появляются синяки и гематомы. Сначала это списывали на чрезвычайную активность ребёнка. Но травмы всё больше походили на следы побоев. Тогда отец ребёнка Аслан Алиев решил провести расследование.

На чадо надели смарт-часы, настроенные на запись и отправили в детсад. Вечером мужчина извлёк запись. На аудио попали крики, приказы «садиться и раздеваться», удары. Мужчина решил действовать.

Издевательства над детьми записывались на смарт-часы на руке ребёнка.

— В Коста Хетагурова в детском саду регулярно и систематически происходит избиение детей и издевательство над ними. Прилагаю аудио с доказательствами. В конце, если вслушаться, вы услышите выражение «Ма сеннге, ма сеннге!» (в переводе — вот тебе, вот тебе), и звуки ударов. Наша цель создать общественный резонанс и прецедент. Собраться у этого детского сада в назначенный день. Будут и представители администрации. Наша задача собрать как можно больше людей. Для ясности: это не призыв к самосуду. Все будет в рамках правового поля, — такой текст Аслан разослал по местным публичным страницам.

После публикации аудио последовала мгновенная реакция. В село приехал министр образования и науки КЧР Инна Кравченко и уполномоченный по правам детей в республике Наталья Бондаренко.

— Я встречалась с министром образования, с женщиной по делам детей, но они озлобленные, они считают, что это в действительности было. Теперь этим будет заниматься следственный комитет, — рассказала «КП - Северный Кавказ» одна из сотрудниц детского сада.

Отец рассказывает о произошедшем.

Собеседница утверждает, что мать пострадавшего ребёнка пришла в учреждение и даже в гневе «напала на воспитателя». Но сам фант нанесения побоев отрицает.

Впрочем, это не помешало минобру отстранить от работы заведующую, двух воспитателей и няню одной из групп. До окончания служебного расследования к детям их не подпустят.

Следователи уже работают в детском саду. Фото: пресс-служба СУ СКР по КЧР

Тем временем делом вплотную занялся Следственный комитет.

— Проводится доследственная проверка информации. В первую очередь устанавливаем подлинность аудиозаписи, проверяем, не было ли в других группах подобного, не пострадали ли другие дети. Кроме того, будем работать с вышестоящими инстанциями. Выяснять, были ли жалобы и реакция местных властей. Как долго всё это могло продолжаться, — рассказал старший помощник руководителя следственного управления СКР Карачаево-Черкесии Роман Цыганков.

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