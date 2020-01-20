«Мать оставила его умирать в окровавленных простынях»: ставрополец усыновит спасённого младенца

Случается, что жизнь — это новогодний подарок из рук незнакомого мужчины. Новорожденный младенец, стремительно замерзавший на морозе, едва живой, уже поправился и скоро может обрести отца. Чудовищная и невероятная история произошла на Ставрополье, в небольшом городе Михайловск.

35-летняя Нина* (имя героини изменено, — ред) не хотела детей. Совсем. Воспитывать, содержать и заботиться о них она то ли не могла, то ли не слишком хотела. Кроме того, на душе женщины была глубокая травма — двоих детей она уже потеряла. В 2018 году они ушли гулять и купаться, но не вернулись. Позже их почерневшие тела нашли на берегу.

По несчастью, женщина снова понесла. Но эту тайну её сын должен был унести с собой в могилу. Мать решила тихо родить дома. Малыш появился на свет в канун прекрасного праздника — Нового года. Около двух часов дня 31-го декабря женщина спеленала младенца тряпкой, вышла на улицу, прокралась за гаражи и оставила живой, дергающийся от холода свёрток на земле.

"Я увидел окровавленные тряпки": Игорь Иткалюк о спасении новорожденного 00:00 00:00

— Я приехал в гараж к другу. Не праздновать, не думайте — нужно было сделать машину. Подъехал первым, вышел, закурил сигарету. Смотрю, тряпки какие-то лежат рядом с гаражом ближайшим. Курил, ходил мимо, и вдруг разглядел, что на них кровь. Только отвернуться хотел — что-то зашевелилось. Открыл, а там головка. Когда я коснулся её случайно, пальцем, он заплакал, — рассказал «КП - Северный Кавказ» Игорь Иткалюк.

Малыша спасло чудо. Меньше, чем в квартале, на месте небольшого ДТП, стояла «Скорая». Увидев ребёнка, Игорь тут же вспомнил о ней. Укутал новорожденного в куртку, сел в машину и дал по газам. Уже через 5 минут несчастное дитя откачивали медики.

— Сейчас малыш полностью здоров, — рассказали в следственном управлении СКР по Ставрополью. — Против его матери возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство ребёнка». А Игоря Иткалюка за внимательность, спасшую маленькую жизнь, наградил лично руководитель следственного управления СКР по Ставропольскому краю Игорь Иванов.

Мать показывает следователям, где родила малыша. Фото: пресс-служба следственного управления СКР по Ставропольскому краю

Игорь Иткалюк стал вторым, настоящим отцом для маленького мальчика, родившегося 31 декабря. Как настоящий мужчина, он решил взять на себя ответственность. И усыновить малыша.

— Своих детей у меня нет, так получилось. Мне говорят, что это подарок Господа. Новогодний подарок. И я не могу отказаться от него. Супруга отнеслась к этому с радостью, мы понимаем друг друга. И я сделаю всё, чтобы стать ему настоящим отцом, — говорит мужчина.

Счастливый конец истории теперь зависит от органов опеки, ведь по закону выбрать себе ребёнка нельзя — тебе предложат несколько вариантов на усмотрение специалистов. Но верится, что в виду исключительных обстоятельств мужчина обретёт сына, а нежеланный малыш — отца.

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