Показательные выступления чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров 2020 в Таллине: видео лучших прокатов

Соревновательные дни позади. Юные фигуристы могут больше не волноваться и кататься в свое удовольствие - 8 марта в 16:00 мск начнутся показательные выступления чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров 2020 в Таллине. В прямом эфире их покажет сайт Первого канала. Видео лучших прокатов опубликует сайт kp.ru. А пока подведем итоги турнира.

Российские участники представят сразу 8 показательных номеров - именно столько медалей (три золотых, две серебряных, три бронзовые) завоевали наши фигуристы, что позволило им победить в общекомандном зачете.

СПОРТИВНЫЕ ПАРЫ

Пары первыми разыграли медали юниорского чемпионата мира в эстонской столице. На пьедестале не нашлось места никому, кроме россиян: Апполинария Панфилова - Дмитрий Рылов стали первыми (195.96 балла), Ксения Ахантьева - Валерий Колесов завоевали серебро (174.85), Юлия Артемьева - Михаил Назарычев получили бронзу (171.18).

После победы Панфилова и Рылов заявили, что не хотят терять время и больше не будут выступать на юниорском уровне.

- Круто, что мы выиграли все соревнования в сезоне. Было бы глупо после такого года остаться еще на год в юниорах, - заявил Рылов.

Это решение уже согласовано с тренерами и Федерацией фигурного катания России, дальше нужно решить, как поменять программы, от какого из двух тройных прыжков временно отказаться.

ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ. ЮНОШИ

Для наших фигуристов турнир получился непростым. После короткой программы Андрей Мозалев, Илья Яблоков и Петр Гуменик занимали второе, седьмое и девятое места соответственно. После произвольной программы турнирная таблица кардинально поменялась. Мозалев вышел на первое место (245,09 балла). Лидировавший японец Юма Кагияма допустил ошибки и ему осталось довольствоваться серебром (231,75). Петру Гуменнику удалось подняться на третье место (231,12). А Илья Яблоков опустился еще на одну строчку (206,16). - У меня был боевой настрой и готовность бороться до конца, - поделился новоиспеченный чемпион. - Только дураки не волнуются, конечно, я волновался. Но в нынешнем сезоне я повзрослел головой. Несмотря на помарки, уходил со льда в хорошем настроении. Ошибки разберем потом с тренером.

ТАНЦЫ НА ЛЬДУ

Это единственная дисциплина, в которой Россия осталась без золота. Но все равно с медалью. Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный с минимальным отрывом выиграли ритм-танец, не смогли удержать лидерство и получили только бронзу (175,17 балла).

Ребята сообщили, что в следующем году они останутся в юниорах (партнерше будет 17 лет, а партнер достигнет верхнего возрастного предела в 21 год) и будут бороться только за первые места.

- А в этом сезоне мы выполнили все поставленные на сезон задачи, - отметила Шанаева. - Мы очень довольны ощущениями после выступления, в какие-то моменты были даже более чем удовлетворены.

Чемпионами мира стали представители США Эйвонли Нгуен - Вадим Колесников (177,18). Серебро у дуэта из Грузии Мария Казакова - Георгий Ревия (176,19).

В шаге от пьедестала остановились россияне Арина Ушакова - Максим Некрасов (169,18). Дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис и сын актера Бориса Смолкина Глеб показали пятый результат (165,22).

ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ. ДЕВУШКИ.

Выступления юниорок закрыли соревновательную часть чемпионата мира 2020 в Таллине. Эта дисциплина также стала для России «золотой». Камила Валиева, которая проводит свой первый сезон на юниорском уровне, выиграла с недосягаемым отрывом в 20 баллов (227,30) и двумя рекордами в короткой программе: результат в 74,92 балла стал лучшим как для юниорских чемпионатов, так и в карьере фигуристки. Получилось эффектное прощание со знаменитой программой «Девочка на шаре». В рамках соревнований Камила больше не будет ее исполнять.

- Я катала эту программу два года и каждый раз находила в ней что-то новое, грустно с ней прощаться, - пояснила Камила и не исключила, что «Девочка...» может стать показательным номером.

Серебряной призеркой соревнований среди девушек стала еще одна наша фигуристка Дарья Усачева (207,74).

- Рада находиться на пьедестале и рада, что моя подруга-соперница Камила Валиева тоже на нем. В жизни все не так, у нас нет соперничества, - сказала Усачева. Сама же Валиева призналась, что ей приятно стать чемпионкой, но свои ощущения она еще не до конца понимает.

Третью россиянку Майю Хромых (198,24) с пьедестала на четвертое место вытеснила американка Алиса Лью.