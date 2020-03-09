2020-03-09T21:33:32+03:00
Спорт

Нурмагомедов и Макгрегор упрекнули друг друга в вопросе уличных драк

Спор начался после скандальной пресс-конференции дагестанца с Тони Фергюсоном
Антон ШАПОВАЛОВ
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Хабиб и Конор во время поединка в октябре 2018 годаХабиб и Конор во время поединка в октябре 2018 года
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Экс-чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор и победивший его Хабиб Нурмагомедов обменялись замечаниями насчет их уличного прошлого. Упреки в адрес друг друга они опубликовали в Twitter.

Тема того, кто из бойцов больше дрался на улицах, началась после пресс-конференции Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Так, оппоненты стали вспоминать, кто какого происхождения, и дагестанский спортсмен заявил, что в республике часто дрался. Он отметил бойцовские навыки американца, но уверил, что, выйди они на улице тет-а-тет, "сломал бы его".

Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона.

Но встреча достигла своей точки кипения во время "битвы взглядов". На ней Фергюсон положил к ногам Нурмагомедова свой чемпионский пояс. После горячего диалога россиянин пнул титул американца, а тот ответил ему воздушным поцелуем.

Правда, на этом конфликт не был исчерпан. Так, к теме подключился поверженный соперник Хабиба - Конор Макгрегор. Он опубликовал скриншот видео, на котором команда дагестанца нападает на автобус с ним, и подписал: "Уличный бой".

Реакции Нурмагомедова долго ждать не пришлось. Через два часа он выложил стоп-кадр трансляции их боя с короткой ироничной подписью "Помогите!". На скриншоте зажатый в клетке Макгрегор словно кричит эти слова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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