2020-03-10T18:23:34+03:00
Происшествия

На Ставрополье осудили медсестру, заразившую троих детей и двух взрослых ВИЧ

Громкая история произошла в Буденновске
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: Архив-"КП"Фото: Архив-"КП"
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В Буденновске (Ставропольский край) осудили старшую медсестру, по чьей вине пять пациентов «Краевого центра специализированных видов медицинской помощи № 1» заразились ВИЧ в 2018 году. Трое из них были маленькие дети.

Как узнала «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе городского суда Буденновска, 10 марта Викторию Назарову признали виновной по статье «халатность». Было доказано, что работая старшей медицинской сестрой, та не обеспечила безопасное лечение и не проконтролировала выполнение средним медперсоналом ухода за периферическими венозными катетерами.

Простыми словами: одноразовый катетер «пошел» по больнице от ВИЧ-инфицированого пациента. Это повлекло заражение ВИЧ-инфекцией троих детей 2017 года и 2016 годов рождения, а также мужчины и женщины, находившихся тогда на лечении в инфекционном отделении больницы.

Медсестра в итоге отделалась исправительными работами сроком на 10 месяцев с удержанием 10% от зарплаты в доход государства. И обязана заплатить компенсации пострадавшим.

- Осужденную также лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения сроком на 01 год 06 месяцев. И взысканы расходы, связанные с выплатой вознаграждения представителю потерпевших и процессуальные издержки, - рассказали в суде.

В Минздраве Ставропольского края подчеркивают, что нехватки одноразовых шприцов и прочих расходных материалов в больнице не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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