Большунов досрочно лучший: расписание трансляций Спринт тура Кубка мира по лыжным гонкам 2020 в Квибеке и Миннеаполисе

Стало известно расписание трансляций Спринт тура Кубка мира по лыжным гонкам 2020 в Квибеке и Миннеаполисе с 14 по 18 марта. Но главное, что известно имя победителя Кубка - и это наш Александр Большунов! 23-летний спортсмен стал первым россиянином, завоевавшим большой Хрустальный глобус. До него общий зачет выигрывали Александр Завьялов и Владимир Смирнов, но в советское время (сезоны 1980/81, 1982/83 и 1990/1991 соответственно).

Перед этапом в Канаде Большунов уже ушел в недосягаемый отрыв от норвежца Йоханнеса Клебо (2221 балла против 1726), так еще и за несколько дней до начала Спринт тура 2020 сборная Норвегии снялась с соревнований из-за эпидемии коронавируса.

- Мы находимся в ситуации, когда необходимо расставить приоритеты. Наш приоритет - здоровье спортсменов, а затем их успехи, - сказал президент ассоциации лыжных гонок страны Торбьорн Скогстад.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, которая сама пять раз выигрывала Большой хрустальный глобус, заявила, что соперникам надо научиться проигрывать, а не искать причины.

- Без этого было понятно, что Клебо бы уже все равно не догнал Большунова. Я счастливый человек, потому что живу в это прекрасное время. Слов нет, это исторический успех. У нас есть настоящий чемпиону, богатырь! - отметила Вяльбе.

Кстати, из-за короновируса страдают и другие виды спорта: был отменен чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был пройти с 16 по 22 марта в канадском Монреале; Олимпийский огонь в Греции зажгут без зрителей; российские футбольные клубы приостановили продажу билетов, а европейские теряют миллионы евро.

Расписание трансляций Спринт тура Кубка мира по лыжным гонкам 2020 в Квибеке и Миннеаполисе

Помимо Александра Большунова, на данных этапах за нашу страну выступят Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов и Наталья Непряева.

14 марта в 17:15 мск стартует классификация в спринте классическим стилем у женщин, в 18:20 - у мужчин. В 20:20 и 20:45 начнутся финалы.

15 марта на 17:45 и 18:15 назначено начало квалификации у женщин и мужчин в спринте свободным стилем. Следить за финалами можно с 20:15.

Затем лыжники переберутся в Миннеаполис. Из-за разницы во времени в Москве и Канаде для российских зрителей спринт свободным стилем растянется на два дня. 17 марта с 22:15 и 22:45 пройдет квалификация у женщин и мужчин, а когда на календаре уже будет 18 марта, начнутся финалы - в 00:45 и 01:10.

Все старты Спринт тура 2020 в Канаде и США в прямом эфире покажет телеканал Eurosport 1. Информация о трансляциях гонок в записи появится позже.