2020-03-17T15:01:24+03:00
Общество

«Я готов умереть за мой народ»: Кадыров призвал чеченцев не поддаваться панике из-за коронавируса

В Чечне нет ни одного зарегистрированного случая коронавируса
Ася АСРЯН
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Глава республики просит людей не поддаваться паникеГлава республики просит людей не поддаваться паникеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Рамзан Кадыров вышел в прямой эфир с министром здравоохранения для того, чтобы сообщить чеченцам, что «конец света не наступает». Глава республики просит людей не поддаваться панике. Так как в Чечне нет ни одного зарегистрированного случая коронавируса.

— Кто-то распространяет записи, ролики и мне присылают. Все, что есть в республике закупают, нужное не нужное: продукты, фрукты, муку, макароны, Куда вы? Что вы? Где вы? Не поддавайтесь на всякие провокации. Продукты всегда были и будут. Две военные компании я не видел ни одного человека, который умер от голода. Чеченцы всегда помогали, и будут помогать друг другу, — обратился глава региона к жителям республики.

Рамзан Кадыров призвал чеченцев положиться на Всевышнего, молиться, читать Коран, совершать благие дела, укреплять иммунитет, употреблять тминное масло, и коктейль из меда и лимона.

Рамзан Кадыров призвал чеченцев положиться на Всевышнего, молиться, читать Коран Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Рамзан Кадыров призвал чеченцев положиться на Всевышнего, молиться, читать КоранФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Мой дорогой народ, я готов умереть и жить за вас, пока мы живы, вы ни в чем не будете нуждаться! Дай Аллах нам всем мира спокойствия здоровья. Все будет хорошо», — заверил чеченский лидер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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