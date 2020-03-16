2020-03-16T12:39:47+03:00
Общество

«Когда отворачивается Рамзан»: Емельяненко сравнил себя с ленивым пёсиком без Кадырова

Спортсмен в шутку намекнул, что тренируется в полную силу только тогда, когда на него смотрит глава Чечни [видео]
Ася АСРЯН
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Напомним, что 38-летний спортсмен сейчас находится в Грозном и усиленно готовится к поединку с 33-летним Магомедом ИсмаиловымНапомним, что 38-летний спортсмен сейчас находится в Грозном и усиленно готовится к поединку с 33-летним Магомедом ИсмаиловымФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Забавное видео опубликовал в своём Инстаграме российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко. Так, в ролике милый щенок с наивно-грустными глазами стоит у беговой дорожки и лапой водит по ней.

- Емельяненко в спортзале, как только отворачивается Кадыров, - так боец подписал опубликованный в сети ролик.

По его словам, Емельяненко в шутку намекнул, что тренируется в полную силу только тогда, когда на него смотрит глава Чечни.

Напомним, что 38-летний спортсмен сейчас находится в Грозном и усиленно готовится к поединку с 33-летним Магомедом Исмаиловым.

Емельяненко пошутил о своих тренировках под присмотром Кадырова.

Совместные тренировки и спарринги очень сблизили Кадырова и Емельяненко. Спортсмен постоянно публикует в Instagram видео с чеченским лидером: они вместе прогуливаются по Грозному, извиняются перед Тиной Канделаки, тренируются, звонят сопернику россиянина и бьются. При чём Рамзан Ахматович совершенно серьёзно натаскивает и дисциплинирует бойца. Благодаря его влиянию Александр отказался от спиртного, которым нередко злоупотреблял и стал куда упорнее тренироваться.

Рамзан Кадыров уверен, что более лёгкий и юркий Магомед Исмаилов, бой с которым запланирован на 3 апреля, будет быстро двигаться по октагону, нанося неожиданные удары. И требует от «подопечного» отрабатывать защиту от такой тактики. В первую очередь, уделять внимание движению, чтобы не подставляться под молниеносные выпады.

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Почему с главой Чечни нельзя спорить и за что можно «попасть в подвал» — в нашем материале (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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