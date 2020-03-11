«Если проиграешь, я тебя в подвал закину»: как на самом деле бьются и тренируются Кадыров и Емельяненко

Вызов на бой, шумиха в прессе, громкие заявления и даже нападение на улице. Всю зиму поклонники смешанных единоборств ждали самую удивительную схватку в истории — известный скандалист и боец MMA Александр Емельяненко должен был встретиться с главой Чеченской Республики.

25 февраля ожидание сменилось разочарованием. Бой состоялся, но в подтверждение публика получила всего несколько снимков. Посыпались вопросы: кто победил, как прошёл бой, где можно посмотреть видео. «Комсомолка» попыталась найти ответы.

В бою между политиком и спортсменом, ожидаемо, не может быть победителя. Саша Емельяненко, конечно, не собирался серьёзно бить Рамзана Кадырова в тренировочном спарринге. Слишком разные весовые категории. Сам Александр даёт это понять в последней опубликованной беседе с чеченским лидером, когда политик, смеясь, жалуется на небольшие травмы.

— Рамзан, я не хотел, случайно получилось. Я поскользнулся (в борьбе, — ред.), на тебя упал. Там вообще с моей стороны ничего не было.

— Я знаю, что не хотел. Я сам поскользнулся. Нет, я понял, что вес роль играет сегодня. 30 килограммов очень большую роль играют. Челюсть [и левый бок] до сих пор болят, — констатирует глава Чечни.

Кадыров натаскивает Емельяненко. Искренняя беседа.Видео: личная страница Александра Емельяненко

Совместные тренировки и спарринги очень сблизили Кадырова и Емельяненко. Спортсмен постоянно публикует в Instagram видео с чеченским лидером: они вместе прогуливаются по Грозному, извиняются перед Тиной Канделаки, тренируются, звонят сопернику россиянина и бьются. При чём Рамзан Ахматович совершенно серьёзно натаскивает и дисциплинирует бойца. Благодаря его влиянию Александр отказался от спиртного, которым нередко злоупотреблял и стал куда упорнее тренироваться.

— У меня камеры везде, я смотрю, сколько тренируешься, сколько занимаешься. Ты физкультурой занимаешься, а не спортом, — укоряет друга Кадыров. — Пульс ровный держишь, 120–130 максимум.

— Он выше не поднимается, — пытается возразить Емельяненко.

— Поднимается, ещё как поднимается! Видели мы 190 на тренажере. Любой спортсмен должен раз в неделю для организма делать шок. Пульс крайний поднять, чтобы потом тащило. Иначе, когда [в бою] он поднимается до 200, организм в шоке, не знает, как адаптироваться, — советует Кадыров. — И всё: тошнота, головокружение, ноги останавливаются.

— Когда так происходит, это кислородное отравление, — попытался оспорить Алекснадр.

— У тебя тоже такое бывает, — парирует Кадыров. — Каждый месяц по три боя надо, чтобы спортом занимался, а не физкультурой.

— Пусть по-твоему. С тобой спорить нельзя, — резюмирует боец.

Кадры боя Кадыров - Емельяненко.Видео: пресс-служба главы Чеченской Республики

Кадыров совершенно искренне старается натаскать друга. Так, глава Чечни бросает в бой против Емельяненко сразу трёх бойцов «Ахмата», искусственно создавая критическую ситуацию, мобилизующую бойца. Политик уверен, что это поможет Александру набрать максимальную форму.

При этом глава Чечни не остаётся в стороне и во время обсуждения тактики боя. Кадыров уверен, что более лёгкий и юркий Магомед Исмаилов, бой с которым запланирован на 3 апреля, будет быстро двигаться по октагону, нанося неожиданные удары. И требует от «подопечного» отрабатывать защиту от такой тактики. В первую очередь, уделять внимание движению, чтобы не подставляться под молниеносные выпады.

— Ты отдаёшь ноги. Когда начинаешь думать головой, отдаёшь. Он отвлечёт и пойдёт в борьбу. В захват, как клещи.

— Его не хватит так на три раунда, — с сомнением отвечает Емельяненко.

— Хватит, будь уверен. Тебе трудно-трудно бывает с низким ростом.

— Не переживай, всё будет хорошо, — пытается успокоить друга россиянин.

— Если проиграешь, я тебя в подвал закину! — отшучивается совершенно искренне болеющий за своего друга Кадыров.

— Буду жить в этой комнате! — обещает боец.

Глава Чечни искренне сдружился с российским спортсменом и по-настоящему переживает за его подготовку к следующему боюФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

«Саня оставил на моих боках синяки и ссадины»: Кадыров показал видео боя с Емельяненко

Рамзан Кадыров всё-таки опубликовал долгожданные кадры схваток с Александром Емельяненко. Захваты, броски, удары — политик и спортсмен не слишком щадили друг друга, хоть спарринги и были дружескими. Нужно отметить, что Кадыров всё-таки провёл несколько эффектных бросков и заставил бойца MMA серьёзно пропотеть (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Бой Александр Емельяненко - Магомед Исмаилов

Бойцы смешанных единоборств Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов договорились о поединке на турнире Absolute Championship Akhmat (АСА) 107 в Москве. Бой состоится 3 апреля 2020 (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ты лучшая, Тина»: Кадыров заставил Емельяненко извиняться за оскорбление Канделаки

Спустя полдня вышло видео с извинениями Александра Емельяненко. Оператором был Рамзан Кадыров, просили прощения у Тины Канделаки. А ролик выложили у себя в социальных сетях сразу все герои истории (подробности).