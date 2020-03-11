«Саня оставил на моих боках синяки и ссадины»: Кадыров показал видео боя с Емельяненко

Рамзан Кадыров всё-таки опубликовал долгожданные кадры схваток с Александром Емельяненко. Захваты, броски, удары — политик и спортсмен не слишком щадили друг друга, хоть спарринги и были дружескими. Нужно отметить, что Кадыров всё-таки провёл несколько эффектных бросков и заставил бойца MMA серьёзно пропотеть.

В последнее время Кадыров и Емельяненко буквально неразлучны. В Чечне, на базе клуба «Ахмат» Александр готовится к бою с Магомедом Исмаиловым. И глава республики, высоко оценивающий мужскую силу и мощь, решил лично подготовить своего старого друга к бою.

Кадры боя Кадыров - Емельяненко.Видео: пресс-служба главы Чеченской Республики

— Первые опасения за судьбу и карьеру Маги меня стали одолевать во время исполнения песни «Держись, джигит», от которой у моего друга расширились зрачки, а движения больше стали походить на тигриные, — написал Рамзан Ахматович в соцсетях. — Скажу честно, я решил попробовать настрой Емельяненко на себе и тут же горько поплатился. Саня оставил на моих боках синяки и ссадины. Бросился, как разъяренный тигр Шерхан из «Маугли». Вы только посмотрите, какой у него взгляд, когда он рассержен!

Свой рассказ чеченский лидер подкрепил видео, на котором отрывочно показан один из боёв. Емельяненко несколько раз эффектно укладывает Кадырова. Надо сказать, что политик ответил «любезностью на любезность», несмотря на разницу в возрасте, росте и весе.

Во время спаррингов Рамзан оппонента не жалел и как минимум один из боёв выиграл. Фото: пресс-служба главы ЧР

— Я с трудом выдержал неистовый пыл и яростный напор этого богатыря, увёртываясь от его непредсказуемых приемов, — пишет глава Чечни. — Думаю, Маге придётся нелегко в этом, я чувствую, бескомпромиссном противостоянии титанов. Держись, Мага! Прости, но мы еле сдерживаем твоего грозного соперника, неудержимо и свирепо рвущегося в бой!

Напомним, что Кадыров и сам бросал Емельяненко полушутливый вызов. Однако боя на большой публике так и не случилось — Александр и Рамзан встретились в зале, где, по словам бойца, чеченский лидер оказался на высоте и одержал победу. Тем временем соперником россиянина остаётся Магомед Исмаилов. Бой пройдёт 3 апреля на турнире ACA 107 Grandpower. Дагестанец так же уступает россиянину в росте и весе — он привык выступать в средней весовой категории, а Емельяненко тяжеловес. Несмотря на это он уверен в своей победе и собирается одолеть оппонента за счёт скорости и превосходства в борцовских качествах.

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