2020-03-04T18:48:07+03:00
Спорт

"Ты лучшая, Тина": Кадыров заставил Емельяненко извиняться за оскорбление Канделаки

Мужчины обещали приехать к ведущей Радио "КП" на 8 марта с цветами [видео]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Тина КанделакиТина КанделакиФото: Иван МАКЕЕВ
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Спустя полдня вышло видео с извинениями Александра Емельяненко. Оператором был Рамзан Кадыров, просили прощения у Тины Канделаки. А ролик выложили у себя в социальных сетях сразу все герои истории.

Вчера, 3 марта, Канделаки выпустила статью в "Яндекс.Дзен", в которой рассказывала, кто кому нужен больше - Емельяненко Кадырову или наоборот.

- Александр Емельяненко не нужен Рамзану Кадырову. Вот Рамзан Кадыров действительно нужен Александру. И каждый раз, когда наш боец просит о поддержке, он ее получает. А взамен отдает то, что может отдать: свое желание тренироваться с другими бойцами и в том числе с главой Чеченской Республики, - писала журналистка.

Горный чеченский воздух идет на пользу Емельяненко. В республике русский богатырь присмирел и выпустил весь ветер из головы. Так казалось Канделаки, но недолго.

Фото с боя Кадырова и Емельяненко. Фото: пресс-служба главы Чечни

Фото с боя Кадырова и Емельяненко. Фото: пресс-служба главы Чечни

Уже на следующее утро Емельяненко грубо ответил Канделаки, назвав ее мнение дурацким:

- Я никогда раньше не думал, что Тина Канделаки такая дура. Я был о ней лучшего мнения. Дура. Полная дура!"

Емельяненко назвал Канделаки "дурой".

Тут же ведущая Радио "Комсомольская правда" парировала резкий выпад спортсмена. Оглушительно, не без иронии:

- Ещё раз убедилась, что Саша очень нуждается в воспитании. Поэтому верю: если он задержится в «Ахмате», то там с этим блестяще справятся.

И не прошло и дня, как Кадыров на фронтальную камеру записывал извинения Емельяненко. Говорил в основном лидер Чечни, а боец только подхватывал, раскаивался, что не хотел вспылить - и соглашался с обещаниями могущественного оператора.

- Очередной косяк запорот... Мы на 8 марта цветы отправим. Ты лучшая!.. Тогда Тина нас точно простит, Тина хорошая. Мы приедем другими.

А гендиректор "Матч ТВ" лишь рада гостям из Чечни. Видео она подписала так:

- Я ж говорю, "Ахмат" - сила. Приятно удивлена и, разумеется, никакого зла на Сашу не держу. Всегда жду в гости!

Кадыров с Емельяненко извиняются перед Канделаки.Видео: Twitter

ИСТОЧНИК KP.RU

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