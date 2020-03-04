2020-03-04T13:53:52+03:00
Звезды

«Дура. Полная дура!»: Емельяненко и Канделаки разругались из-за оскорблений и Кадырова

Телеведущая заявила, что глава Чечни не нуждается в бойце и напоролась на грубость [видео]
Андрей ФАДЕЕВ
Поделиться:
Канделаки и Емельяненко рассорились в соцсетях. Фото: Иван Макеев / Валерий Шарифулин/ТАССКанделаки и Емельяненко рассорились в соцсетях. Фото: Иван Макеев / Валерий Шарифулин/ТАСС
Изменить размер текста:

Александр Емельяненко и Тина Канделаки вдрызг разругались в социальных сетях. Телеведущая рассказала о том, почему боец не нужен Рамзану Кадырову и получила «ответку» — Емельяненко назвал звезду «полной дурой», усомнившись в её умственных способностях.

Скандал разгорелся после публикации Тины в личном канале на Яндекс.Дзен. Телеведущая поразмышляла о судьбе Емельяненко, о полном отсутствии у него дисциплины и чувства меры. Упомянула и Рамзана Кадырова, который всегда приходит на помощь Александру.

Спарринг Рамзана Кадырова и Александра Емельяненко Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Спарринг Рамзана Кадырова и Александра ЕмельяненкоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Александр Емельяненко не нужен Рамзану Кадырову. Вот Рамзан Кадыров действительно нужен Александру. И каждый раз, когда наш боец просит о поддержке, он ее получает. А взамен отдает то, что может отдать: свое желание тренироваться с другими бойцами и в том числе с главой Чеченской Республики. Посмотрите на кадры тренировок Александра рядом с Кадыровым: трезв, бодр, силен и по-хорошему азартен. Разве мы слышали хотя бы об одном скандале Александра в Чечне? Разумеется, нет. Там нет места алкоголю, только спорт и настоящая борьба, в том числе борьба за будущее Александра не только и не столько в спорте, сколько в дальнейшей жизни, — пишет Канделаки.

Телеведущая не пыталась оскорбить Александра. Наоборот, призвала дать Емельяненко ещё один шанс на исправление и не судить его строго, несмотря на все скандалы вокруг бойца.

Спортсмен не уловил интонацию телеведущей. Прочитав в СМИ отрывки из публикации, Емельяненко ответил ей грубостью.

Емельяненко назвал Канделаки "дурой".

— Я никогда раньше не думал, что Тина Канделаки такая дура. Я был о ней лучшего мнения. Дура. Полная дура! — ругался боец в Stories своего Instagram.

Не отреагировать на оскорбления звезда не могла. Тина опубликовала ответ, полный лёгкой иронии. Она выразила надежду, что в спортивном клубе «Ахмат» бойца научат дисциплине и хорошим манерам.

— Приятно знать, что Александр Емельяненко читает мой Дзен, хотя мода некоторых современных мужчин на бессодержательную брань в мой адрес не перестает меня умилять, — написала Канделаки. — Ещё раз убедилась, что Саша очень нуждается в воспитании. Поэтому верю: если он задержится в «Ахмате», то там с этим блестяще справятся.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Канделаки объяснила, почему Кадырову не нужен Емельяненко в Чечне

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки высказалась об отношениях между Рамзаном Кадыровым и Александром Емельяненко. По ее мнению, главе Чечни не нужен русский спортсмен. А вот бойцу пребывание в Чечне жизненно необходимо, написала журналистка на своем канале в "Яндекс.Дзен" (подробности).

КСТАТИ

«Рамзан меня не жалел»: Кадыров жёстко побил Емельяненко

Рамзан Кадыров жёстко побил Александра Емельяненко — во время тренировочного спарринга глава Чечни не жалел своего оппонента, нанеся немало мощнейших ударов по лицу и корпусу бойца. О болезненной тренировке с политиком рассказал сам Емельяненко (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Ставрополе деловой парень «хайпанул», сидя в тазике
Роспотребнадзор рассказал, есть ли на Ставрополье случаи заражения коронавирусом
В Ставрополе с начала года снизились тарифы на воду
На Ставрополье пройдёт международный фестиваль уличного искусства
В Грозном «Ахмат» сыграет в матче с петербургским «Зенитом»
Полицейских из Карачаево-Черкесии осудили по делу о краже коров и избиении фермера
На Ставрополье рецидивисты украли 4 тонны металла с фирмы
На Ставрополье рецидивист угнал машину и попал на ней в ДТП
Единственный в мире танцующий симфонический оркестр выступит в Ессентуках
Экс-прокуроршу, заказавшую бывшего мужа сестры, оставили под стражей
В Ставрополе «Женщинам года» подарят новые автомобили
На Ставрополье голодные волки вышли к людям в город
На Ставрополье мать пыталась продать новорожденную дочь за 440 тысяч рублей