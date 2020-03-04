«Дура. Полная дура!»: Емельяненко и Канделаки разругались из-за оскорблений и Кадырова

Александр Емельяненко и Тина Канделаки вдрызг разругались в социальных сетях. Телеведущая рассказала о том, почему боец не нужен Рамзану Кадырову и получила «ответку» — Емельяненко назвал звезду «полной дурой», усомнившись в её умственных способностях.

Скандал разгорелся после публикации Тины в личном канале на Яндекс.Дзен. Телеведущая поразмышляла о судьбе Емельяненко, о полном отсутствии у него дисциплины и чувства меры. Упомянула и Рамзана Кадырова, который всегда приходит на помощь Александру.

Спарринг Рамзана Кадырова и Александра ЕмельяненкоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Александр Емельяненко не нужен Рамзану Кадырову. Вот Рамзан Кадыров действительно нужен Александру. И каждый раз, когда наш боец просит о поддержке, он ее получает. А взамен отдает то, что может отдать: свое желание тренироваться с другими бойцами и в том числе с главой Чеченской Республики. Посмотрите на кадры тренировок Александра рядом с Кадыровым: трезв, бодр, силен и по-хорошему азартен. Разве мы слышали хотя бы об одном скандале Александра в Чечне? Разумеется, нет. Там нет места алкоголю, только спорт и настоящая борьба, в том числе борьба за будущее Александра не только и не столько в спорте, сколько в дальнейшей жизни, — пишет Канделаки.

Телеведущая не пыталась оскорбить Александра. Наоборот, призвала дать Емельяненко ещё один шанс на исправление и не судить его строго, несмотря на все скандалы вокруг бойца.

Спортсмен не уловил интонацию телеведущей. Прочитав в СМИ отрывки из публикации, Емельяненко ответил ей грубостью.

Емельяненко назвал Канделаки "дурой".

— Я никогда раньше не думал, что Тина Канделаки такая дура. Я был о ней лучшего мнения. Дура. Полная дура! — ругался боец в Stories своего Instagram.

Не отреагировать на оскорбления звезда не могла. Тина опубликовала ответ, полный лёгкой иронии. Она выразила надежду, что в спортивном клубе «Ахмат» бойца научат дисциплине и хорошим манерам.

— Приятно знать, что Александр Емельяненко читает мой Дзен, хотя мода некоторых современных мужчин на бессодержательную брань в мой адрес не перестает меня умилять, — написала Канделаки. — Ещё раз убедилась, что Саша очень нуждается в воспитании. Поэтому верю: если он задержится в «Ахмате», то там с этим блестяще справятся.

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