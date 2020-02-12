«На машину Рамзана»: Емельяненко поспорил с командиром СОБРа, что год не будет пить

Александр Емельяненко поспорил с высокопоставленным чеченцем на машину, подаренную Рамзаном Кадыровым. Командир СОБР «Терек» и глава бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов поймал спортсмена на слове — он говорил, что может не пить столько, сколько ему вздумается.

Услышав такое от Емельяненко, известного своими пьяными выходками, драками и приводами в полицию за хулиганство, Висмурадов предложил спор: кто из них первый выпьет, тот должен отдать свой автомобиль. Правда, условия кажутся не слишком честными — дело в том, что Абузайд мусульманин и спиртные напитки для него под запретом. Конечно же, командир «Терека» ни разу за всю жизнь не притрагивался к спиртному.

Емельяненко поспорил с Висмурадовым, что не будет пить год. Ставка - авто, подаренное Кадыровым.Видео: Instagram Абузайда Висмурадова

— По инициативе Александра мы заключили пари: он обещал мне, что откажется от алкоголя, как минимум, на год, — пишет Висмурадов в Instagram. — В случае нарушения договора, добавил, отдаст свой автомобиль. Все мы знаем, что Александр человек слова и уверены, что он сдержит данное обещание. А мы надеемся, что Емельяненко вернёт былую форму, которую набрал в нашем клубе ранее, и продолжит радовать болельщиков яркими выступлениями.

Александр условий пари не испугался. Он сам предложил высокие ставки, поставив свой Mercedes ML-класса.

— Я отдаю машину, которую мне подарил Рамзан, если ты выпил — отдаёшь машину, на которой ты ездишь, — обращается к оппоненту Александр.

Автомобиль, который по словам Емельяненко, он получил от Рамзана Кадырова. Кадр из Instagram Емельяненко

— Я никогда в жизни не выпью, так что я тебе всё отдам. Хорошо? — с готовностью ответил оппонент.

На том и порешили.

Александр Емельяненко приехал в Чечню ради подготовки к своему следующему бою. Тренеры «Ахмата» помогут ему набрать форму, чтобы встретиться с дагестанцем Магомедом Исмаиловым.

Следующим соперником бойца станет Магомед Исмаилов

Напомним, что в конце января Емельяненко в очередной раз арестовали за пьяный дебош, на этот раз — в Анапе. На базе отдыха вдрызг пьяный Александр поссорился с постояльцами и администратором, наорал на них матом, за что на семь дней отправился отдыхать в полицейский изолятор.

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