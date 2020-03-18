2020-03-18T17:30:31+03:00
Общество

«Неожиданная находка»: под Кисловодском обнаружили поселения древних эпох

«КП-Северный Кавказ» узнавала, какие артефакты, не видевшие солнечного света больше тысячи лет, раскопали на Ставрополье [аудио]
Ася АСРЯН
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Теперь ставропольским археологам предстоит восстановить картину жизни древних людей на СтавропольеТеперь ставропольским археологам предстоит восстановить картину жизни древних людей на СтавропольеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Уникальные артефакты находят археологи благодаря реконструкции дороги Минеральные Воды — Кисловодск. Согласно федеральному закону, все памятники археологического наследия в пределах любой стройки должны быть исследованы. А этот участок пути — недалеко от стелы на въезде в Кисловодск — как раз памятник и называется Острый Мыс. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказал гендиректор ООО «Наследие» Игорь Воронин:

Следы древних цивилизаций: под Кисловодском обнаружили поселения древних эпох

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— На стадии проектирования дороги были проведены изыскательные работы не только геологами, но и археологами. Во время раскопок выяснилось, что в створе будущей дороги находилось обитаемое пространство — поселения. Самому древнему - 3,5 тысячи лет, а второму, более позднему, более 2 тысяч лет. Естественно, что строительство дороги, возможно, только после археологических раскопок на этой территории, — объяснил Воронин.

На месте раскопок сейчас работает полевой археолог Владимир Руденко. Он и рассказал, что уникального удалось найти историкам под кисловодским памятником:

— В основном удалось найти фрагменты керамической посуды: обломок древней дружки, стилизованной под животных. Так, ручка чашки напоминает кому-то уши зверя, а кому-то его глаза. Все эти находки дают возможность проследить, какие изменения происходили здесь 3,4 тысяч лет назад. Кстати, орнамент кружки нёс на себе еще и функции оберега.

То есть она, как-то защищала напиток в этой чашке от воздействия чего-то. Археологи нашли также пряслицу – ручное прядение веретеном.

По словам археолога Руденко, исследуемую площадь разбили на квадраты — пять на пять метров. Таким способом, историки, вооружившись лопатами, будем исследовать древнее поселение.

Владимир подчеркивает, что специалист должен сразу понять, какой артефакт добыл из-под земли. Кстати говоря, эти находки не видели солнечного света больше тысячи лет.

Теперь ставропольским археологам предстоит восстановить картину жизни древних людей на Ставрополье. Познакомиться с ними жители и гости региона в будущем смогут в местных музеях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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