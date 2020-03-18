«Любовь, драки и слезы»: любовница экс-мэра Георгиевска раскрыла подробности «жестокого» романа

На федеральном телеканале продолжают обсуждать скандал, связанный с именем экс-главы Георгиевска Максимом Клетиным. На этот раз отношения чиновника и молодой любовницы разбирали в эфире программы «Пусть говорят» 18 марта. В студию пригласили мать прославившейся на всю страну Вилены Никифоровой:

Мэр Георгиевска: подделка диплома и угроза убийством? 00:00 00:00

- Я приехала на эту программу, потому что у меня нет выхода: я хочу сохранить жизнь себе, своему сыну и своей дочери. Я хочу оградить свою семью от действий Максима Клетина. Угроза убийства – реальная, - начала свой рассказ жительница Георгиевска.

На вопрос, как началось знакомство двух героев нашумевшей истории, Светлана ответила:

- Я по работе пришла на прием к Максиму Клетину со своим клиентом (женщина работает юристом) и со своей дочерью Виленой. Мы поговорили по работе. Мне дочь долгое время не рассказывала, что они состоят в отношениях с Клетиным. Я стала замечать, что она часто плачет, не ест, запирается в комнате одна. Мэр города по работе стал часто приезжать к нам домой.

Фото: кадр видео программы "Прямой эфир"

По ее словам, дочь призналась матери о том, что ей угрожает Клетин после того, узнала про жестокое убийство аспирантки петербургским профессором Олегом Соколовым:

- Я поняла, что вот она - моя судьба будет. И я рассказала обо всем маме. А с Максимом решила поставить точку. Он извинился перед всей моей семьей, а потом приехал к нам домой со своей женой, - поделилась Вилена.

Максим Клетин сейчас находится на лечении в больнице Георгиевского округа. Оттуда в интервью журналистам он разъяснил, так называемые угрозы в смс-посланиях:

- Про меня писали всякие нелепицы, в том числе и о моем, якобы, криминальном прошлом. Вилена Александровна спросила, правда это или нет. Я сказал, ну раз так пишут, Бог с ними, пусть это будет так. И в послании я ей обыграл тему криминалитета, страшного человека. Если говорить языком литературы, это был гротеск, - объяснил Клетин.

В студии молодую любовницу спросили, близкие отношения с чиновником тоже проходили под угрозами: «Я не могу сказать, что в целом все отношения из этого складывались», - ответила девушка.

Истории Максима Клетина не вяжутся с рассказами молодой жительницы Георгиевска. Чиновник признается, что хотел от нее детей:

Фото: кадр видео программы "Прямой эфир"

- Мы ходили к врачу гинекологу-репродуктологу. А потом выяснилось, что все это «делалось из-за страха и принуждения», - смеясь, делится Клетин. Дай Бог, чтобы все так «пугали», как я «пугал» Вилену Александровну. Мы почти готовы были пожениться. По разным причинам это не получилось, и слава Богу. Я начал понимать, что у нас есть разница в мировоззрении, в жизненной позиции. Плюс, я узнал, что я - не единственный мужчина у Вилены Александровны. Как говорится, насильно мил не будешь, - продолжил чиновник.

Уже завтра, 19 марта Максим Клетин и Вилена Никифорова встретятся на программе «Пусть говорят». Что они скажут друг другу, глядя в глаза, неизвестно. Тем временем, чиновник отрицает, что угрожал когда-либо молодой возлюбленной:

- Все что она со мной делала: встречалась, общалась, это было на добровольной основе. Утверждение о том, что я ее якобы, удерживал насильно, это – бред. Я видел ее не чаще двух раз в неделю, работа чаще не позволяла.

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