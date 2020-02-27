«Влюбился безумно, страстно»: Мэр Георгиевска раскрыл подробности личной жизни

Скандал, связанный с именем главы Георгиевска Максимом Клетиным, дошёл до телевизионной программы «Прямой эфир» на федеральном канале. В студию пригласили супругу градоначальника – Любовь Клетину. Женщина призналась, что боится, потому что в адрес ее семьи поступают угрозы.

Мэр Георгиевска: подделка диплома и угроза убийством? 00:00 00:00

- Нас преследуют, нас шантажируют, нам угрожают, - рассказала Любовь.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на мэра Георгиевска Максима Клетина завели уголовные дела за использование фальшивого диплома о высшем образовании и угрозу убийством. Заявления об угрозах расправы написала на чиновника мать его бывшей любовницы Светлана Никифорова. Она утверждает, что в ноябре 2019 года дочь рассказала ей, как Клетин на протяжении года угрозами принуждал ее к интимным отношениям. При этом дочь утверждала, что полового контакта с Клетиным не было - мэр лишь заставлял ее делать такие вещи, которые мы по этическим соображениям описывать не станем.

Супруга градоначальника призналась, что была в курсе романтических отношений ее мужа с молодой любовницей:

Фото: кадр видео программы "Прямой эфир"

- Он мне говорит: «Я так дальше жить не могу, меня будут шантажировать». Рассказал, что у него была связь с одной девицей. Он планировал на ней жениться. Говорил мне: «влюбился безумно, страстно. Она молодая, красивая. Но глаза мои раскрылись. Я сделал выбор, что сильно люблю семью и ребенка».

По словам жены Клетина, история «жертвы» мэра – придумана специально для того, чтобы подставить политика. 27-летняя провинциальная золушка мечтала выйти замуж за состоятельного мужчину, план провалился, в ход пошёл шантаж, - считает Любовь.

Преданная супруга пыталась поговорить с молодой любовницей мужа по телефону:

Вилена: - Вы звоните мне, что хотите сказать? Я понимаю, вы же сдались, вы жена Максима Викторовича! Хорошо, я Вас слушаю

Любовь: - Это я Вас слушаю! Что Вы хотели ему сказать, что Вы мне наберете? Будьте добры, пожалуйста, объясните, что Вы от меня хотели? Что он Вас там.. Ну, как, мужики, они все такие: «Люблю, трамвай, куплю». И что дальше? Детей Вы от него хотите?

- Вилена:Если с детей начать, то это он меня просил. Конечно, мне это и не нужно.

Любовь:- Им, когда надо кого-то(.....), они все, конечно, хотят и детей, и все прочее. Вы что такая наивная девочка, что-ли?

Вилена:- Мне понятно, что он ваш, но мне тоже он на (....) не нужен, чтобы мне угрожал

Любовь:- Чем он Вам угрожает, скажите, пожалуйста

Вилена:- Давайте не будем об этом

Любовь:- потому что Вам нечего сказать?

Вилена:- Мне есть что сказать, но если такая ситуация, разбирайтесь со своим мужем.

Свои отношения с Виленой Никифорой прокомментировал и сам Клетин:

Журналист: - Вы действительно угрожали Вилене?

Клетин:- В случае с виленой Александровной: если 5 сентября угроза была для нее реальна, то почему она со мной 27 –числа пошла к гинекологу-репродуктологу обсуждать вопрос, связанный с планированием семьи и беременности?

Наши отношения складывались не из угроз. Человек со мной общался 2 года, и мы семью планировали.

Журналист: - А почему вы расстались? Кто инициировал расставание?

Клетин:-Наверное, все-таки больше я. Потому что меня эта моральная дилемма все время мучила: жена, ребенок – с женой я много лет. И я, к сожалению, за полтора-два года был слеп, а потом я каким-то образом узнал, что я не единственный у Вилены человек, с которым она, скажем так, поддерживает определенные отношения. Мы когда расставались, она пыталась, скажем, мягко, давить на меня. Говорила, что я пожалею, выдвигала требования материального характера.

Журналист:- Вы планируете с женой остаться?

Клетин:- Я надеюсь, что она простила меня и даст мне шанс.

Что касается жены Максима Клетина, то она готова поддержать мужа в любой сложной ситуации.

- Никогда не думала, что муж мне изменит. Мы прошли такие трудости. У нас свадьба была из четырех человек: наш друг, работник ЗАГСа и мы вдвоем. У нас даже денег на нормальные кольца не было. Я очень люблю своего мужа. Хочу обратиться к женщинам, чтоб какие бы Вилены в ваших судьбах не появлялись, вы продолжали защищать отношения с мужем, чтобы семья была сплоченной, как раньше, - заявила Любовь Клетина.

Фото: кадр видео программы "Прямой эфир"

Сама героиня скандала в студию не явилась. Вместо нее приехала из Георгиевска ее сестра Камилла. По ее словам, Вилена не раз подставляла родственницу, представлялась ее именем и спала с разными мужчинами.

- Вилена с детства такая, она напакостничает и убежит, - заявила родственница «жертвы» нашумевшей на всю страну истории.

В студию пришел также заведующий хирургическим отделением районной больницы. Он и раскрыл секрет, который волнует всех жителей региона, где сейчас находится Максим Клетин:

- Мэр наш болен и болеет не первый месяц. У него заболевание, связанное с желудком. И оно было выявлено задолго до того, как вся эта история началась. Он лежал у нас в больнице, мы отправляли его в краевую больницу Ставрополя тоже. Но он отказался от госпитализации в виду всех сложившихся обстоятельств. Сейчас он госпитализирован и находится на стационарном лечении в георгиевской больнице.