2020-02-27T19:29:11+03:00
Общество

Сестра «жертвы» Клетина: «Вилена представлялась моим именем и спала с мужчинами»

Скандал, связанный с градоначальником, обрастает новыми подробностями
Ася АСРЯН
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Фото: Инстаграм Максима КлетинаФото: Инстаграм Максима КлетинаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В программу «Прямой эфир» пришла сестра Вилены Никифоровой, которая обвиняет градоначальника в угрозе убийством.

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По словам Камиллы Никифоровой, ее сестра подстроила весь этот скандал. Девушка поделилась, что родственница не раз подставлялась ее именем, вступая в отношения с партнерами:

- Она представлялась моим именем и спала с мужчинами. Об этом мне рассказал мой молодой человек, - поделилась гостья программы.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что супруга Максима Клетина боится за свою семью. По ее словам, их шантажируют, угрожают.

Любовь считает, что «золушка» по имени Вилена просто решила отомстить их семье. Ведь Максим Клетин на самом деле находился в романтических отношениях с 27-летней жительницей Георгиевска:

-Наша семья сейчас находится в плохом состоянии. Нам угрожают, нас преследуют. Эта девушка – Вилена Никифорова хотела выйти замуж за моего супруга. Об этих отношениях муж мне рассказал этой осенью. Сказал, что влюбился в молодую жительницу Георгиевска, хотел даже на ней жениться, но понял, что семья важнее.

По словам супруги главы Георгиевска, молодая любовница мужа работает в связке со своей мамой.

-Эта женщина поставила ей установку, выйти замуж за состоятельного мужчину. Приглашали таких мужчин на чай, вот мой муж и попал на «такой чай», - делится Любовь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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