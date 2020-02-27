2020-02-27T19:29:41+03:00
Общество

«Нас шантажируют, нам угрожают»: жена Клетина боится за семью

Любовь считает, что «золушка» по имени Вилена просто решила отомстить их семье
Ася АСРЯН
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Фото: Инстаграм Максим КлетинФото: Инстаграм Максим КлетинФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Скандал, связанный с мэром Георгиевска Максимом Клетиным, сегодня обсуждают на программе «Прямой эфир». В эфире федеральной программы 27 февраля участвует жена градоначальника.

Мэр Георгиевска: подделка диплома и угроза убийством?

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По ее словам, история «жертвы» мэра – придумана специально для того, чтобы подставить Клетина.

Любовь считает, что «золушка» по имени Вилена просто решила отомстить их семье. Ведь Максим Клетин на самом деле находился в романтических отношениях с 27-летней жительницей Георгиевска:

– Наша семья сейчас находится в плохом состоянии. Нам угрожают, нас преследуют. Эта девушка – Вилена Никифорова хотела выйти замуж за моего супруга. Об этих отношениях муж мне рассказал этой осенью. Сказал, что влюбился в молодую жительницу Георгиевска, хотел даже на ней жениться, но понял, что семья важнее.

По словам супруги главы Георгиевска, молодая любовница мужа работает в связке со своей мамой.

– Эта женщина поставила ей установку, выйти замуж за состоятельного мужчину. Приглашали таких мужчин на чай, вот мой муж и попал на «такой чай», – делится Любовь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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