«Нас шантажируют, нам угрожают»: жена Клетина боится за семью

27 Февр. 2020 2020-02-27T19:29:41+03:00

Любовь считает, что «золушка» по имени Вилена просто решила отомстить их семье

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Скандал, связанный с мэром Георгиевска Максимом Клетиным, сегодня обсуждают на программе «Прямой эфир». В эфире федеральной программы 27 февраля участвует жена градоначальника.

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По ее словам, история «жертвы» мэра – придумана специально для того, чтобы подставить Клетина.

Любовь считает, что «золушка» по имени Вилена просто решила отомстить их семье. Ведь Максим Клетин на самом деле находился в романтических отношениях с 27-летней жительницей Георгиевска:

– Наша семья сейчас находится в плохом состоянии. Нам угрожают, нас преследуют. Эта девушка – Вилена Никифорова хотела выйти замуж за моего супруга. Об этих отношениях муж мне рассказал этой осенью. Сказал, что влюбился в молодую жительницу Георгиевска, хотел даже на ней жениться, но понял, что семья важнее.

По словам супруги главы Георгиевска, молодая любовница мужа работает в связке со своей мамой.

– Эта женщина поставила ей установку, выйти замуж за состоятельного мужчину. Приглашали таких мужчин на чай, вот мой муж и попал на «такой чай», – делится Любовь.

ИСТОЧНИК KP.RU