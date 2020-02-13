Мэра Георгиевска отстранят от должности по ходатайству следствия

Следственный комитет по Ставропольскому краю ходатайствует перед судом об отстранении от должности главы Георгиевского городского округа Максима Клетина. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе ведомства, следователи продолжают расследование уголовного дела в отношении Клетина.

Ранее «Комсомолка» писала, что чиновник подозревается в использовании заведомо подложного документа и угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью.

Заявления об угрозах расправы написала на чиновника мать его бывшей любовницы Светлана Никифорова.

Мы дозвонились ей, и женщина подтвердила: Клетин приставлял нож к животу дочери. Подробнее свою историю она описала в заявлении, поданном в Следственный комитет.

Светлана утверждает, что в ноябре 2019 года дочь рассказала ей, как Клетин на протяжении года угрозами принуждал ее к интимным отношениям. При этом дочь утверждала, что полового контакта с Клетиным не было - мэр лишь заставлял ее делать такие вещи, которые мы по этическим соображениям описывать не станем.

- Это было более двух раз, - утверждает заявительница. - Когда в очередной раз она отказалась это делать, Клетин стал ее преследовать и угрожать убийством ей и нашей семье. При этом Клетин, со слов дочери, неоднократно ее избивал и угрожал ножом, приставляя его к животу, говорил, что вспорет его, будет наматывать кишки и наслаждаться тем, как она умирает. У дочери я постоянно видела синяки и ссадины.

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