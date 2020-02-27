Комсомольский пруд в Ставрополе: каких изменений ждать после реконструкции

27 Февр. 2020 2020-02-27T19:46:56+03:00

На Комсомольском пруду появится сцена, Wi-Fi, пирс для детей. И, возможно, велодорожка

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Представители мэрии Ставрополя встретились с горожанами по поводу реконструкции "Комсомольского пионерского пруда". По обыкновению, для обсуждения проекта того или иного объекта администрация созывает совет микрорайона, где идет стройка. Но поскольку Комсомольский пруд стоит в лесу - пригласили всех желающих.

Комсомольское озеро в Ставрополе обретёт новый облик 00:00 00:00

Заместитель мэра Андрей Уваров рассказал о новых удобствах. Так, подрядчик заменит песок, высадит новый газон и посадит 600 деревьев. Кроме того, в планах установить детский пирс со встроенным мелководным бассейном, а рядом - шезлонги. "Для мамочек", пояснил Уваров. Недалеко разобьют и детскую площадку.

На Комсомольском пруду появится больше возможностей заниматься спортом. Помимо водных лыж, посетители смогут поплавать на лодке. Будут выстроены спортивные площадки с тренажерами, зоны для йоги и реконструированы беговые дорожки. Из приятных дополнений - Wi-Fi на всей территории.

К пруду всегда приходило много горожан - от пляжников до пенсионеровФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Здесь любили отдыхать с детьми. И кататься на водных лыжахФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- На месте давно не функционирующего отстойника будет установлена сцена с площадкой перед ней. Через год, думаю, здесь мы будем проводить концерты. Если уходить в сторону Пионерского круга, можно будет встретить каток с искусственным льдом и скалодром, - сказал Уваров.

Одной из проблем Комсомольского пруда называли малую площадь автомобильной парковки - теперь она будет двухуровневой. Ее вместительность увеличится в 2,5 раза. Каскадная лестница - грандиозное нововведение для Ставрополя - пройдет над улицей Кавалерийской. Так в администрации хотят разгрузить движение транспорта.

- Через дорогу, которая сейчас достаточно опасная, будет проложен пешеходный переход. А его в свою очередь оснастят подъемником для колясочников и родителей с колясками, - отметили на встрече представители мэрии.

В летнюю жару пруд становился почти единственным спасением для горожанФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Отремонтируют и гидротехнические сооружения, которые не трогали почти 50 лет.

- На данный момент закончили [ремонтировать] платки, которые собирают дождевую воду, и укрепили дамбу. Многих еще волнует вопрос с санузлами. Здесь будет предусмотрено восемь санузлов. Современные, модульные. С септиками, а не как сейчас - выгребные ямы, - заявил замглавы администрации по ЖКХ Иван Скорняков.

Дискуссии ведут по поводу велодорожек. О них заговорили горожане, и представители мэрии записали вопрос, чтобы обсудить его с коллегами.

Ранее "КП - Северный Кавказ" сообщала, что полную реконструкцию должны закончить ко Дню города.

Комсомольский пруд. Фото: Андрей Джатдоев

ИСТОЧНИК KP.RU