В Ставрополе горожан попросили проследить за реконструкцией Комсомольского озера

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:34:58+03:00

Реконструкция зоны у водоёма должна завершиться уже ко Дню города

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Жителей Ставрополя призвали следить за тем, как проходят работы по благоустройству территории Комсомольского озера. Об этом сообщил мэр краевого центра Андрей Джатдоев на своей странице в Instagram.

Градоначальник рассказал, что реконструкция зоны у водоёма должна завершиться уже ко Дню города и попросил местных жителей проявить внимание к объекту.

Как сообщает «Ставропольская правда» к контролю уже подключаются городские депутаты, а специалисты Счётной палаты проследят за расходованием средств на работы.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Ставрополе приступили к подготовительным работам перед масштабной реконструкцией Комсомольского озера и Пионерского пруда. Специалисты начнут капитальный ремонт гидротехнических сооружений.

Сейчас озеро постепенно осушают, рыбу перевезут в ближайшие водоемы.

Затем обновление ждет плотину: отремонтируют напорный и низовой откосы дамбы, восстановят парапет и дренажную систему. Ждут замены водоотводящие лотки, которые сейчас находятся в аварийном состоянии. Поменяют и водоотводящую трубу реки Ташла.

И уже после этого Комсомольское озеро превратят в уникальную зону отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU