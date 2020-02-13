В Ставрополе горожан попросили проследить за реконструкцией Комсомольского озера
Жителей Ставрополя призвали следить за тем, как проходят работы по благоустройству территории Комсомольского озера. Об этом сообщил мэр краевого центра Андрей Джатдоев на своей странице в Instagram.
Градоначальник рассказал, что реконструкция зоны у водоёма должна завершиться уже ко Дню города и попросил местных жителей проявить внимание к объекту.
Как сообщает «Ставропольская правда» к контролю уже подключаются городские депутаты, а специалисты Счётной палаты проследят за расходованием средств на работы.
Ранее «Комсомолка» писала, что в Ставрополе приступили к подготовительным работам перед масштабной реконструкцией Комсомольского озера и Пионерского пруда. Специалисты начнут капитальный ремонт гидротехнических сооружений.
Сейчас озеро постепенно осушают, рыбу перевезут в ближайшие водоемы.
Затем обновление ждет плотину: отремонтируют напорный и низовой откосы дамбы, восстановят парапет и дренажную систему. Ждут замены водоотводящие лотки, которые сейчас находятся в аварийном состоянии. Поменяют и водоотводящую трубу реки Ташла.
И уже после этого Комсомольское озеро превратят в уникальную зону отдыха.
ИСТОЧНИК KP.RU