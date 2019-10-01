Комсомольское озеро в Ставрополе ждёт реконструкция и капитальный ремонт
В Ставрополе приступили к подготовительным работам перед масштабной реконструкцией Комсомольского озера и Пионерского пруда. Специалисты начнут капитальный ремонт гидротехнических сооружений.
Сейчас озеро постепенно осушают, рыбу перевезут в ближайшие водоемы.
Затем обновление ждет плотину: отремонтируют напорный и низовой откосы дамбы, восстановят парапет и дренажную систему. Ждут замены водоотводящие лотки, которые сейчас находятся в аварийном состоянии. Поменяют и водоотводящую трубу реки Ташла.
И уже после этого Комсомольское озеро превратят в уникальную зону отдыха. Работы по реновации начались сразу после окончания купального сезона и будут закончены в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU