Коронавирус в Ставрополе, новости на 23 марта 2020 года: пациенты на карантине ждут тест на COVID-19

Коронавирус в Ставрополе, новости на 23 марта 2020 года: в крае на самоизоляции под наблюдением врачей находятся более 350 местных жителей. Ранее в региональном Минздраве говорили о порядка 300 человек, которых проверяют в связи с их приездом из-за границы, либо как лиц, контактировавших с «нулевым пациентом» Ириной Санниковой.

Состояние первой заболевшей в крае пациентки остается средней степени тяжести. Самочувствие заразившихся от нее 11 больных оценивают как «удовлетворительное».

Мэр Ставрополя 23 марта опроверг слухи о заболевании COVID-19. Ролик выложил в Instagram:

Мэр Ставрополя вышел на связь после слухов о коронавирусе.Видео: Instagram

- В городе чисто. У меня тоже хорошо. По поводу болезни – насморк есть. А то, о чем все говорят, точно нет. Всем хорошего дня! – поделился Андрей Джатдоев, глава краевого центра.

Коронавирус на Ставрополье: ситуация в регионе на 23 марта 00:00 00:00

Пациент в Краевой клинической инфекционной больнице Ставрополя Игорь Андрианов в понедельник рассказал «КП-Северный Кавказ», что результаты теста на коронавирус – его и других на карантине, до сих пор не известны. Хотя он лежит в «инфекционке» со дня госпитализации Иринны Санниковой, 17 марта. И есть пациенты, которые попали на карантин за день до выписки, и в палате находятся уже 12 дней.

- Можем выйти только в коридор. Передачи от родных принимают на проходной, откуда по палатам их разносят медики. Нам про изоляцию ничего не рассказывают, - поделился ставрополец. - Чувствуем себя бодро, только один немного температурил. Врачи каждый день осматривают, делают уколы – проходим назначенное лечение.

Со слов собеседника, всего на изоляции во взрослом отделении 47 человек, включая контактировавший с главным инфекционистом младший медперсонал.

- Среди них есть женщины, кому за 50 лет. В моей палате самому старшему 49 лет. Рядом лежат две пенсионерки, которые, вроде, чувствуют себя нормально, - добавил пациент «инфекционки» Андрианов.

Напомним, что главному инфекционисту Ирине Санниковой грозит уголовная ответственность за то, что она не ушла на 14-дневный карантин и заразила коронавирусом 11 человек.

Как сегодня рассказали в краевом СКР, расследованием занимается Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю. По статьям «сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «халатность» женщине может грозить тюрьма.

Остается актуальной информация о закрытии школ на долгосрочные каникулы до 12 апреля. В силе также отмена в крае массовых мероприятий, введение свободного посещения в детсадах на усмотрение родителей, перевод профильных учебных заведений на дистанционный формат работы. И как ранее говорили в Минздраве СК, пациентов готовы принять 4 инфекционные больницы края и инфекционные отделения в многопрофильных больницах Ставрополья.

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