«Операция не была связана с коронавирусом»: в Ингушетии пояснили слух с отправленным на карантин самолётом

В соцсетях Ингушетии набирает силу слух о том, что в аэропоту Магаса пассажиров прилетевшего из столицы самолёта экстренно эвакуировали в больницу. Связывается ситуация, естественно, с пандемией коронавируса. Якобы на московском лайнере могли находится инфицированные.

«Комсомольская правда» попыталась разобраться в ситуации. В пресс-службе главы региона Махмуд-Али Калиматова пояснили, что никакой связи с мерами по пресечению коронавируса в регионе происшествие не имело.

— Эта информация, скажем так, не соответствует действительности. На самом деле там проводились определённого рода учения правоохранительных структур. К сожалению, никаких дополнительных пояснений по этому поводу не можем дать. Но можете быть уверены: информация — фейк. И акция никак не была связана с профилактикой коронавируса, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что на данный момент на территории Ингушетии, равно как и в остальных республиках Северного Кавказа не зафиксировано ни одного случая заражения Covid-19. В регионе закрыты школы и дошкольные заведения, равно как и спортивные комплексы. Единственное, на что пока не пошли власти республики — это отмена общих молитв, пятничных намазов.

«Комсомольская правда» продолжает следить за развитием событий.

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