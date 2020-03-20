«Противовирусная лезгинка»: ролик с танцующими в химзащите чеченцами взорвал сеть

«Противовирусная лезгинка» спасает если не жизни, то хотя бы настроение жителей Северного Кавказа. Видео мелькает в половине всех публичных сообществ СКФО. «Настоящий кавказский дух», «этот народ не победить», «знай наших» — люди от души радуются позитивному ролику.

Зажигательный танец не оставил равнодушными даже СМИ. Авторитетные издания одно за другим написали о целительной лезгинке, помогающей в борьбе с пандемией коронавируса. Мы решили пойти дальше и узнать, откуда ролик взялся на самом деле. И имеет ли он хоть какое-то отношение к самой обсуждаемой инфекции.

"Противовирусная лезгинка" в костюмах химзащиты.

Пять минут у компьютера и мы находим ожидаемый ответ. Видео старое. Это подтверждает качество ролика и тот факт, что его размещали в сети и в 2019, и в 2018 и даже в 2017-м годах. Публиковавшие ролик авторы утверждают, что на видео — рабочий процесс, снятый на складе одного из винзаводов во Франции. Мигранты из Чечни просто решили оторваться и потанцевать. Очевидно, что COVID-19 тогда ещё даже не существовал.

Пользователей соцсетей, как и СМИ, это не беспокоит. Одни пишут, что видео снято в Дагестане, другие приписывают его Северной Осетии. Как бы там ни было, одно — правда. Кавказ сейчас действительно не падает духом. Эпидситуация в республиках благоприятная, и здесь до сих пор нет ни одного заболевшего коронавирусом. А это неплохой повод отпраздновать и станцевать лезгинку!

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