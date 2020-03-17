2020-03-17T18:26:46+03:00
Общество

«Только общий Салам»: кавказцев просят изменить традициям из-за коронавируса

Мусульманам рекомендуют сократить обряды и отказаться от традиционного приветствия [фото, видео]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Кавказцам порекомендовали отказаться от части обычаев из-за коронавирусаКавказцам порекомендовали отказаться от части обычаев из-за коронавирусаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жителей Северного Кавказа в связи с пандемией коронавируса просят отказаться от части традиций. В первую очередь, это сократить часть обрядов во время молитв в мечети и отказаться от привычных приветствий.

Новые рекомендации одобрены муфтиятом и развешиваются в виде объявлений в публичных местах. Так, в Республиканской клинической больнице Дагестана всех пациентов, в связи с пандемией, просят «Давать только общий "Салам"».

— Имеется ввиду, конечно же, приветствие, — пояснили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Муфтията Республики Дагестан. — Речь идёт об арабском приветствии «Ас-саляму алейкум» («Мир вам» — ред.), во время которого, традиционно, совершается рукопожатие. Пока от этого рекомендуется отказаться ради предотвращения распространения инфекции.

Объявление в Республиканской клинической больнице Дагестана Фото: СОЦСЕТИ

Объявление в Республиканской клинической больнице ДагестанаФото: СОЦСЕТИ

Более того, в муфтияте настоятельно рекомендуют отказаться от контактного выражения положительных и отрицательных эмоций.

— Желательно не посещать места массового скопления людей, а если это необходимо сделать — избегайте рукопожатий, будь это соболезнования, приветствия или поздравления. Имамам всех мечетей рекомендуется сократить проведение пятничных намазов, ограничившись самым обязательным. Кроме того, рекомендуется пользоваться правилами профилактики и упреждения вирусных заболеваний как в самой мечети, так и на её территории, — заявил в своём обращении руководитель отдела по фетвам при Муфтияте РД Зайнулла Атаев.

Заявление муфтията Дагестана по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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