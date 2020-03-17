«Жизнь очень хрупкая»: Сати Казанова рассказала о потере из-за коронавируса

Певица, модель и светская дива Сати Казанова рассказала о своей потере. Красавица оказалась на неопределённое время разлучена с любимым супругом, итальянским фотографом Стефано Тоццо.

Возлюбленный, конечно же, работал в родной Италии, а на 8 марта пара планировала встретиться, чтобы провести полные любви и романтики выходные в Милане. Однако судьба распорядилась иначе: Россия закрыла границу с Италией из-за коронавируса, планы пошли прахом, а Сати осталась скучать по любимому.

— Жизнь очень хрупкая. И все в ней хрупкое, — пишет Казанова в Instagram. — Буквально пару недель назад мы строили грандиозные планы: как я приеду в Милан на 8 марта, а потом я останусь с ним на пять дней, поддержу и порадуюсь по случаю выхода книги, которую Стефано писал с такой любовью. Но...теперь мы не можем встретиться ни на одной территории мира из-за коронавируса и итальянского паспорта любимого.

Сати понимает, что они оказались разлучены на совершенно неопределённый срок — сказать, как долго Италия будет одним из эпицентров эпидемии не могут даже специалисты. В лучшем случае, супруги не увидятся до начала апреля.

— Мы чувствуем себя как Ромео и Джульетта, разлученные обстоятельствами. Все это напоминает некое кино, военное время, когда люди оказываются разлучены с любимыми и не могут встретиться, — пишет певица. — В сердцах людей страх и паника, но я убеждена, что тема чрезвычайно раздута и всё будет хорошо.

Девушка уверена, что решающую роль в трудный момент имеет вера и надежда на лучшее. Как бы трудно ни было, Казанова советует не падать духом.

С другой стороны, недавно дива сообщила, что прогноз на текущий 2020 год вряд ли можно назвать утешительным. Увлёкшаяся Востоком певица поговорила с мастерами астрологии и нумерологии, которые рассказали ей о том, что год будет связан с «обнулениями и потерями».

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