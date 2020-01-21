2020-01-21T17:38:57+03:00
Звезды

«А надо ли соблюдать приличия?»: Сати Казанова показала откровенное фото без белья

Девушка уверена, что честность перед самим собой куда важнее, чем правила этикета [фото]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Сати КазановаСати КазановаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Телеведущая, модель и певица Сати Казанова восхитила поклонников своим свободомыслием и новым пикантным снимком. 37-летняя манекенщица предстала перед фанатами с грудью, едва прикрытой прозрачной тканью, и без нижнего белья. Снимок она дополнила своими размышлениями на тему этики.

— А надо ли соблюдать приличия? — в лоб спрашивает подписчиков звезда. — Может, это забирает дофига драгоценного времени? Все чаще осекаю себя в моменте дежурной улыбки, дежурных фраз. Не хочу — не улыбнусь. Не хочу — не поздороваюсь. Либо сделаю это так, как это не будет царапать мое нутро. Пожалуй, хватит уже насиловать себя!

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"А нужно ли соблюдать приличия?": фото Казановой без нижнего белья
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Сати не поскупилась на историю из жизни. По словам певицы, во время паломнической поездки в Индию она столкнулась с «особенным» человеком и захотела его отблагодарить, подарив подарок. Но вместо благодарности, её собеседник просто сказал, что ему не нужна безделушка. Певица смутилась, но через несколько секунд рассмеялась, восхитившись его искренностью.

— В этом отношении в глубинках (неважно какой страны) люди всегда супер-настоящие и простые в выражении себя. Никаких тебе американских улыбок и приветствий, бессмысленных фраз, типа «Как дела? Как дома? Как работа?», — восхищается Казанова.

Девушка поинтересовалась у подписчиков, что они думают на этот счёт и получила сотни позитивных комментариев. Подавляющее большинство разделили мысли Сати. Более того, увлёкшаяся восточной философией Казанова, кажется, становится духовным ориентиром для многих женщин. Они восхищаются свободой певицы и берут с неё пример, разделяя мысли и цели звезды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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