«Чувственная и прекрасная»: Сати Казанова станцевала в прозрачном платье

Певица, телеведущая и модель Сати Казанова без стеснения продемонстрировала красоту своего тела, станцевав в лёгком, почти прозрачном платье в коротком клипе для новой записанной мантры. Девушка всерьёз увлеклась восточной культурой и философией, и с радостью делится чувственностью своего голоса, ослепительной красотой и новообретенной мудростью с подписчиками.

— Говорят, человек по настоящему красив, если он красив во время творческого самовыражения. Я смотрю на свою команду и вижу, что вы по-настоящему красивы. И это всегда так, когда себе не врешь и просто живешь и творишь, как сердце того просит — какой-то особой радостью светишься, — написала красавица в своём Instagram.

Сати Казанова: мантра и танец в полупрозрачном платье.

Певица скромно не стала упоминать себя. Но именно она стала звездой ролика — чувственный танец, нежный, глубокий и очаровывающий голос. Подписчики клянутся, что Сати буквально «уносит их в другой мир», а её исполнение мантр «заставляет плакать от счастья».

К счастью, у дивы почти нет ненавистников. В отличие от своих коллег с Кавказа, девушке удаётся избежать публичной обструкции за свободную демонстрацию собственной красоты. Да и в тех редких случаях, когда люди всё-таки пытаются задеть диву, она всегда отвечает им с добротой и уважением, что исчерпывает конфликты.

Напомним, что гораздо меньше в этом смысле повезло ингушской певице Рагде Ханиевой, ставшей звездой восьмого сезона шоу «Голос». Девушка уже прошла два этапа в команде Сергея Шнурова. Но вместо гордости и почёта в родной республике она получила тысячи сообщений с угрозами и проклятия «до десятого колена». Подробности этой истории вы можете прочитать в эксклюзивном интервью Рагды для «КП - Северный Кавказ».

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