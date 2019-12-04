«Меня прокляли до десятого колена»: участница «Голоса» Рагда Ханиева рассказала, как ее травят из-за объятий со Шнуровым

ОБ ОСКОРБЛЕНИЯХ ЗЕМЛЯКОВ

Имя певицы Рагды Ханиевой знакомо всем, кто следит за шоу «Голос» на «Первом канале». Cтать наставником «кавказской звездочки» хотели Полина Гагарина и Сергей Шнуров — они повернулись к ней на слепых прослушиваниях. Рагда пошла в команду Шнурова, за что получила шквал оскорблений от земляков в социальных сетях.

Участница шоу "Голос" Рагда Ханиева рассказала о травли в сети 00:00 00:00

— Перед выходом на сцену сказала себе, если ко мне повернется Сергей Владимирович, то обязательно пойду в его команду. От радости я пожала своему наставнику руку и приобняла его. Сразу же после этого эфира мой Instagram забросали гневными комментариями, - вспоминает Рагда. — Начался полный караул, меня проклинали до десятого колена. Писали, как я могла пойти к хулигану и матерщиннику. А сами оставили в комментариях столько грязных оскорблений, что, наверное, сам Шнуров удивился бы таким отборным матам.

Фото: кадр видео из шоу "Голос" на "Первом канале"

Кавказские «поклонники» даже записали целое видеообращение к тейпу Ханиевых с призывом «успокоить эту девочку, которая позорит наши обычаи».

— Дошло до того, что мне звонили из Ингушетии дальние родственники и говорили: «Успокойся уже», — продолжает Рагда. — Моя семья меня поддерживает, потому что прекрасно знает меня и мои намерения. А я могу понять этих комментаторов. Многие из этого общества живут по принципу «красть из своей души». Они крадут оттуда свои мечты, цели, самореализацию. Все ради того, чтобы заниматься тем, чего не хотят, и уделять время тому, кому не хотят. А я очень наглядно показала, что не хочу обворовывать свою душу. Не хочу лишаться своей мечты. Занимаюсь тем, в чем хочу развиваться. Нашла свое счастье в творчестве, что не свойственно ингушской девушке. И вот внутри этих людей заиграла обида: мы же жертвуем собой, чем ты лучше нас, что живешь иначе? Почему ты решила так нагло взять и показать, что ты будешь реализовывать себя?

О сообщениях в «личку» Рагде вспоминать противно:

— Пересказать это нельзя. Это был дикий ужас. Я не знала, что ингуши способны писать такую грязь. Я даже удивлялась их мерзкой и пошлой фантазии. Но основная масса земляков радовалась за меня. Они звонили родителям и благодарили, говорили, что гордятся мной. Я соблюдаю принципы морали, но полностью закопать свою жизнь, чтобы угодить тем, кто не будет этого ценить, не хочу. Мы приходим в этот мир для определенной цели. Нужно прожить жизнь достойно, оставив после себя то, что поможет будущему поколению развиваться. Для меня смысл бытия - это довольство Всевышнего и, конечно же, оставленный после нас благотворный след. Помните, как в романе «Обломов»: «Умер Илья Ильич тихо и незаметно». Я не хочу так умирать.

И сейчас «доброжелатели» продолжают забрасывать страничку Рагды злобными комментариями, но девушка не злится на них.

— Хочу сказать им: просите у Всевышнего терпения и уделяйте время более полезным вещам. Не тратьте его на гневные и грязные комментарии. Этим вы меня очищаете от грехов, а себе их зарабатываете. Дорогие хейтеры, советую заняться делом, а не сидеть в Instagram. А я буду и дальше заниматься своим творчеством.

О СЕРГЕЕ ШНУРОВЕ

Рагда Ханиева. Голос, сезон 8. Слепые прослушивания Bird Set Free.Ингушская певица, дошедшая до финала Голос.Дети, пришла на проект, чтобы попробовать себя в гораздо более трудном соперничестве

— Сергей Владимирович, несмотря на эту общественную маску, очень чуткий и добрый человек. Если бы вы знали, какие уникальные идеи производит его мозг. Он вообще по натуре философ, пишет стихи. Очень переживает за своих участников. Идет нам навстречу, если нам не нравится подобранный репертуар. Шнуров — наставник моей мечты. Я снимаю перед ним шляпу, он удивительный.

ОБ УЧЕБЕ НА ЖУРФАКЕ МГУ

— Мне не хватает смелости выразить свои мысли именно на большую публику. Мне правда страшно. Я боюсь, что начнется какая - та волна недовольства, критики. Хотя я занимаюсь творчеством, а там без этого никак. Поэтому я решила пойти на журфак, чтобы получить эту смелость. И я просто безумно счастлива, что учусь там.

О МАЛОЙ РОДИНЕ И ТРАДИЦИЯХ

Рагда родилась в Москве, но каникулы проводила на малой родине родителей – в ингушском городе Малгобек. Там ее ждал любимый дедушка и целая улица родни.

— Там очень приятная энергетика и прекрасная природа. Я выросла в Москве, но знаю традиции и обычаи моего народа. Например, у ингушей есть прекрасный обычай – отправлять из дома жениха за невестой девушку с платочком, иголкой и монеткой. Платочек и монетку невеста кладет в сумочку, а иголочкой нужно проколоть подол платья невесты. Это - к счастью, говорили наши предки. Обо всем этом мне поведали родители, они вложили в меня любовь к республике и культуре. Но и позволили развиваться в любимом деле.

О БУДУЩЕМ МУЖЕ

— У ингушей очень строго, в основном выходят замуж за человека своей национальности. Конечно, главное, чтобы была одна религия, но все же, скорее всего, моим мужем будет ингуш. Посмотрим, что мне приготовила судьба. Этот человек должен быть умным, обязательно мудрым, храбрым и мужественным. Ну и, конечно же, должен отвечать взаимностью на мое уважение, поддерживать меня в моем творчестве, быть настоящим другом.

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