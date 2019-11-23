«Это был просто какой-то ураган»: Ингушская певица поразила жюри шоу «Голос» выступлением в стиле диско

18-летняя певица из Ингушетии Рагда Ханиева выступила вчера, 22 ноября во втором этапе «Поединки» шоу «Голос» на «Первом канале». Со своим соперником 29-летним Филиппом Лебедевым из Москвы «ингушская звёздочка» спела песню «Дискотека в разгаре»/ «Запах юности».

Рагда вышла на сцену в образе эффектной дивы в костюме в стиле диско. На голове юной участницы стилисты соорудили пышную прическу в стиле 80-хх – 90-хх. Из одежды на девушке были синие лосины и блестящая туника в пайетках. После выступления члены жюри были приятно удивлены увиденным. Так, Валерий Сюткин назвал номер «ярким расшнурованным, разухабистым диско».

Фото: СОЦСЕТИ

— Ну это фирменный почерк Серея Васильевича (Шнурова) – наставника ребят. Отличное выступление! – крикнул Сюткин.

Константин Меладзе отметил пластичность Рагды во время выступления.

— Какая у Вас безупречная пластика. Вы двигались просто, как профессиональные танцоры, блестяще. Это был просто какой-то ураган, - поделился эмоциями артист.

Наставник Рагды и Филиппа — Сергей Шнуров долго не называл имя победителя и в итоге произнес.

Филипп Лебедев и Рагда Ханиева. In The Heat of a Disco Night , Smells Like Teen Spirit . Голос 8. Поединки. Фрагмент выпуска от 22.11.2019.Филипп и Рагда исполняют песни In The Heat of a Disco Night группы Arabesque и Smells Like Teen Spirit Nirvana. Песня In The Heat of a Disco Night ...

— Филлип работает, а Рагда посвободнее, у нее больше времени на музыку. К тому же, в этом выступлении Рагда превзошла себя. Я оставляю Рагду, — обрадовал он 18-летнюю уроженку Ингушетии.

Так, Ханиева прошла в следующий этап шоу «Голос» на Первом канале. После успешного выступления Рагда записала на своей странице в Инстаграм видеобращение к поклонникам.

— Друзья, привет. Спасибо вам огромное за вашу поддержку, за ваши добрые пожелания. Я это очень ценю. Целую вас, спасибо, — сказала девушка, отправив зрителям воздушный поцелуй.

Ранее в адрес Рагды «сыпались» гневные комментарии. Напомним, на «слепых прослушиваниях» к юной певице из Ингушетии повернулись три кресла из четырех. Зал пришел в восторг. Известная зрителям по проекту «Голос. Дети» ингушская звездочка решилась пойти в команду к Сергею Шнурову. От переполняющих эмоций певица, как и все другие участники шоу, бросилась в объятия к членам жюри. Это и стало ее фатальной ошибкой.

Рагда Ханиева обращается к поклонникам.

После триумфа «уважающие себя и свой народ» жители Ингушетии, обрушились на землячку с упреками.

Юная певица решила ответить критикам в сети.

— Люди, надо быть добрее. Я в знак уважения приобняла старших, годящихся мне в отцы людей. В моей голове вообще не было тех извращений, в которых меня все обвинили. Я в шоке от наших мужчин, которые столько грязи написали мне. Даже стыдно было читать. Но, я честно желаю всем добра, и может когда-нибудь меня поймут и осознают, что ничего грязного и пошлого не было в моих мыслях. И тем более не было мысли осквернить ингушский народ и наши обычаи, — обратилась Рагда к суровым комментаторам.

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В адрес 18-летней участницы шоу «Голос» на «Первом канале» Рагды Ханиевой продолжают сыпаться гневные комментарии (подробнее).