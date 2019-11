«Это был просто какой-то ураган»: Ингушская певица поразила жюри шоу «Голос» выступлением в стиле диско

18-летняя певица из Ингушетии Рагда Ханиева выступила вчера, 22 ноября во втором этапе «Поединки» шоу «Голос» на «Первом канале». Со своим соперником 29-летним Филиппом Лебедевым из Москвы «ингушская звёздочка» спела песню «Дискотека в разгаре»/ «Запах юности».

Рагда вышла на сцену в образе эффектной дивы в костюме в стиле диско. На голове юной участницы стилисты соорудили пышную прическу в стиле 80-хх – 90-хх. Из одежды на девушке были синие лосины и блестящая туника в пайетках. После выступления члены жюри были приятно удивлены увиденным. Так, Валерий Сюткин назвал номер «ярким расшнурованным, разухабистым диско».

— Ну это фирменный почерк Серея Васильевича (Шнурова) – наставника ребят. Отличное выступление! – крикнул Сюткин.

Константин Меладзе отметил пластичность Рагды во время выступления.

— Какая у Вас безупречная пластика. Вы двигались просто, как профессиональные танцоры, блестяще. Это был просто какой-то ураган, - поделился эмоциями артист.

Наставник Рагды и Филиппа — Сергей Шнуров долго не называл имя победителя и в итоге произнес.

