«Печально, что ты стала объектом поклонения»: Сати Казанову осудили за слишком откровенные снимки

Известная певица, актриса и телеведущая Сати Казанова поразила аудиторию новым снимком. Причём среди восхищённых комментариев поклонников есть и замечания соотечественников, которые далеко не рады тому, что красавица так откровенно демонстрирует себя.

На выходных девушка опубликовала новый снимок: на фото Казанова сидит в кресле, демонстрируя прекрасные ножки в чёрных колготках. Сати не любит просто подписывать фото: она решила поразмышлять о важности созерцания в жизни человека.

— Созерцание — момент, когда ловишь легкое равновесие. Находясь в спокойствии, с холодным рассудком, когда решения приходят сами собой и не нужно даже ломать голову, — пишет Казанова.

Сати Казанова опубликовала откровенное видео.

Но далеко не все прислушались к словам дивы. Её соотечественникам не слишком нравятся будоражащие сознание фото и видео, появляющиеся, порой, в её соцсетях.

— Печально то,что вы являетесь субъектом обсуждения, а для некоторых даже поклонения, — написала Тамара, жительница родной для Казановой Кабардино-Балкарии.

satikazanova Обворожительные снимки Казанова сопровождает по-настоящему глубокими размышлениями о жизни

Фото звезды и правда смакуют. В комментариях мужчины воспевают сексуальность певицы, сдержанную раскованность её позы, красоту идеальных ножек. Впрочем, счастливая в браке с итальянским фотографом Стефано Тиоццо Казанова не обращает внимания ни на ухажёров, ни на критиков.

— Пусть это будет самой большой печалью в вашей жизни, — доброжелательно отвечает на комментарии певица, подчёркнуто желая критикам избежать больших бед.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«У вас всё видно»: Сати Казанова вышла в свет с глубоким вырезом и без белья

Известная кабардинская певица, модель и телеведущая Сати Казанова поразила поклонников открытым бархатным платьем, в котором дива пришла на церемонию награждения «GQ Человек года» (подробности).

КСТАТИ

Сати Казанова показала идеальные ножки на Черноморском побережье

Телеведущая, модель, певица и актриса Сати Казанова посетила Черноморское побережье. 36-летняя красавица приехала сюда на съёмки нового клипа, но не забыла как следует отдохнуть и, конечно же, порадовать подписчиков несколькими сногсшибательными фотографиями (подробности).