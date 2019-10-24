«Неприкрытая сексуальность»: Сати Казанова опубликовала откровенное видео

«Обольстительная», «невероятная», «пленительная» — это лишь малая часть восторженных эпитетов под откровенным видео певицы и модели Сати Казановой. Ролик девушка опубликовала в соцсетях неспроста — дива решила поинтересоваться о подписчиках, что они думают о сексуальности.

У многих подписчиков во время просмотра ролика захватило дух. Девушка нечасто радует поклонников откровенными снимками, а здесь — такое пиршество. Многие тут же ответили, что их понимание о сексуальности полностью воплощает собой сама Сати на кадрах видео.

Сати Казанова опубликовала откровенное видео.

— Для меня сексуальность — это, то что невозможно спрятать, а не то, что некоторые пытаются усердно показать. Например, вы на этих кадрах. Просто невероятная! Люблю Вас, — пишет красавице подписчица.

— Это выражение очень к тебе подходит, Сати. Даже когда ты вся закрытая, ты своей энергетикой это излучаешь. А некоторые даже раздетые ни о чем, — восхищается другая фанатка.

Не обошлось и без осуждения. В комментариях ингушская актриса Бэла Базоркина заметила, что задавать такие вопросы кавказской девушке не пристало. Однако подписчики тут же отстояли право звезды на искренность, которую они так любят в Казановой.

Напомним, что поп-исполнительница сейчас увлеклась культурой Востока: вместо хитов она исполняет мантры и этническую музыку. Размышлениями и находками на новом пути красавица постоянно делиться с подписчиками. Многие пишут, что теперь воспринимают Сати не как звезду, а как духовную наставницу.

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