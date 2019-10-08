«Обнажённая и прекрасная»: смелое фото Сати Казановой восхитило поклонников
Певица Сати Казанова опубликовала яркий и привлекательный снимок в Instagram. На нём девушка позирует, прикрытая лишь ярко-алой жидкостью. Под снимком Казанова предложила фанатам подобрать яркую и интересную ассоциацию, и люди расстарались на славу.
— Обнажённая и прекрасная в море любви. Той, которую вы нам дарите, Сати, своим творчеством, — написал один из поклонников под снимком дивы.
— Оу, это выглядит как самый очаровательный борщик, который я видел в своей жизни, — шутит другой комментатор.
— Земная красота на красной планете. Вы точно с Марса, Сати. Ваша музыка оттуда, — не жалеет комплиментов ещё одна пользовательница.
Сати широкая публика запомнила как поп-певицу, однако сейчас в жизни звезды начался совершенно новый период. Казанова увлеклась восточной культурой и философией. Теперь вокалистка исполняет мантры и старается «делиться светом и красотой» со своими подписчиками. Люди отвечают звезде горячей любовью.
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ИСТОЧНИК KP.RU