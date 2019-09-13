«Принцесса Персии»: Сати Казанова станцевала в прозрачном платье

Обворожительная Сати Казанова не перестаёт радовать фанатов потрясающим перевоплощением — девушка всё больше приобщается к культуре востока. И неспроста, ведь поп-исполнительница заинтересовалась этнической музыкой, мантрами и медитацией.

— Я верю, что музыка — это язык Бога. И этот язык понимает каждое сердце, на этом языке поёт сама душа, — пишет Казанова. — Начинать новое всегда непросто и меня «колбасит» от волнения. Но скоро я представлю вам результат моих трудов — музыку для динамических медитаций.

Сати Казанова станцевала в полупрозрачном платье.

Меняясь внутренне, Сати медленно преображается и внешне. Недавно она опубликовала в Instagram прекрасный танец в невесомом, восточном платье под мелодичную, лёгкую музыку из своего нового альбома. Поклонники и поклонницы по-достоинству оценили красоту и прелесть Сати, назвав её настоящей «принцессой Персии».

Интересно, что прекрасная певица, много раз входившая в списки самых сексуальных женщин страны, самые горячие комплименты получает именно от поклонниц. Девушки восхищаются певицей, считая её идеалом мягкости, тонкости и женственности. Вместе с ней фанатки начинают увлекаться восточной культурой, слушать мантры и облагораживают свою жизнь.

Сати Казанова в образе Шахерезады.

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