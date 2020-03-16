«Обнуления и потери»: Сати Казанова поделилась неутешительным прогнозом на предстоящий год

Певица и модель Сати Казанова предупредила подписчиков о том, что 2020 год может быть крайне непростым и даже сулить потери. Красавица всерьёз увлекается культурой Востока, йогой и неофициальными науками: астрологией и нумерологией, часто общается с мастерами. Именно они рассказали ей о трудностях, которые ждут людей и способах их решения.

— Астрологи говорят, что этот год будет непростым. Сами цифры 2020 несут в себе определённые коды. Это трансформации, обнуления и потери. Я сама не нумеролог и не астролог, чтобы вещать компетентно. Но все, с кем я общалась, говорят, что сейчас важнее всего повышать собственные вибрации, заботиться о собственной энергии. И лишь потом — помогать другим, — пишет Сати Казанова в своём Instagram.

Певица предлагает и способ решения проблемы. Девушка готова поделиться собственными знаниями и даже стать преподавателем «тайных техник» йоги.

— Пока нас не закрыли, я предлагаю вам одно из лучших средств для своей трансформации и повышения тех же своих вибраций. Я вам предлагаю инструмент, который вы можете забрать с собой после 2-дневного обучения и инициации, и уже самостоятельно практиковать всю вашу жизнь. Это бесценное сокровище, — пишет звезда.

Напомним, что сейчас Казанова разлучена с любимым мужем Стефано Тоццио. Фотограф остался в Милане, где свирепствует коронавирус, границы закрыты, а девушке остаётся лишь надеяться на спад пандемии.

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