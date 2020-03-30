«Всё только начинается»: разлучённая с мужем Сати Казанова боится ухудшения ситуации с пандемией

Певица, телеведущая и модель Сати Казанова поделилась неутешительным прогнозом: девушка считает, что эпидемия коронавируса в России «только начинается». Звезда часто общается с мастерами астрологии и нумерологии, более того, хорошо знакома с ситуацией в Италии, где изолирован её супруг Стефано Тиоццо.

— Похоже, все только начинается, в частности для России, — пишет дива на своей страничке в Instagram. — Меньше всего я хочу нагнетать панику для себя и для вас, сотен тысяч человек, которые меня читают, которые мне доверяют. Но ещё я не хочу кормить вас пустыми банальными позитивными фразочками, типа давайте сидеть дома и не тужить... Пандемия имеет место Это очень серьезно. Но ещё опаснее паника и спекуляция.

Уже больше месяца певица находится в разлуке с любимым мужем. Итальянский фотограф, с которым девушка собиралась гулять по Милану в праздничные дни 8 марта, оказался отрезан от внешнего мира, российская сторона закрыла границу для предупреждения возможного распространения коронавируса.

Несмотря на разлуку, Сати всё же находит в себе силы поддерживать своих подписчиков. Да, прогноз на этот год, данный Казановой астрологами, не предвещает ничего хорошего, а ситуация в мире — тем более непростая. Но звезда считает, что все испытания нужно смиренно принять и пережить.

— Я очень хочу давать вам что-то впечатляющее и полезное, поэтому хотела бы понять, что вам интересно, — отмечает звезда. — Как бы там ни было, я, вместе с мастерами, буду стараться помочь вам понять и принять происходящее сейчас в мире. Прошу вас, любимые мои, доверяйте богу, жизни и судьбе!

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