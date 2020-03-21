2020-03-21T11:05:13+03:00
Спорт

Нурмагомедов впервые отреагировал на пандемию коронавируса

Чемпион UFC опубликовал фото в маске в своем Instagram
Виталий КЛИМОВ
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Нурмагомедов в защитной маске.Нурмагомедов в защитной маске.
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Абсолютный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на глобальную эпидемию в своем Instagram, опубликовав фото в маске.

- Храни вас всех Всевышний, - написал Нурмагомедов.

Ранее спортсмен сообщал, что практически не в курсе новостей о коронавирусе, так как все время находится в зале, где готовится к бою против Тони Фергюссона. Поединок за титул чемпиона UFC должен состояться 18 апреля в Бруклине, однако из-за пандемии коронавируса его могут перенести. На последней пресс-конференции директор UFC Дана Уайт затруднился ответить, состоится ли поединок.

- Я много не знаю, поэтому затрудняюсь ответить. Бой точно состоится, мы приложим максимум усилий, но сейчас не все в нашей власти. Даже Лас Вегас закрыл казино, такого никогда не было, - сказал Уайт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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